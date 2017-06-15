LG G7 ve V30'u, Hızlandırılmış Bir Lansmanda Görebiliriz!

Güney Koreli basın yayınlarının iddialarına göre, yakın zamanda LG G7 ve V30'un hızlandırılmış lansmanlarını görebiliriz.

Aju Business Daily'nin yayınladığı bir rapora göre, LG V30 Ağustos ayında, LG G7 ise Ocak 2018'de piyasaya sürülecek. İddiaların her bölümü doğru olmayabilir. Çünkü LG, G7 için geçen ay Ar-Ge çalışmalarına başladığını duymuştuk. Öyleyse iddiaları yakından inceleyelim.

LG V30, Ağustos ayında gelecek

İlk olarak LG V30 Ağustos ayında piyasa sürülecek. Bu haber kulağa biraz saçma gelebilir. Çünkü iddialara göre LG, IFA Berlin gibi en büyük teknoloji fuarından önce LG V30'u piyasaya sürecek. Normal şartlar altında, böyle bir fuar, telefonun tanıtımının güzelce yapılması ve dikkat çekmesi için gereklidir fakat LG bu fuarı hiç önemsiyor gibi gözükmüyor. Bu tarz olayları Samsung da yapıyor ama nihayetinde Samsung bu, bununla başa çıkabilir, ki çıkardığı (neredeyse) her telefon, büyük bir merak topluyor.

Büyük basın konferanslarının çoğunun yapıldığı IFA, 1 Eylül'de başlayacak. Böyle bir durumda da LG'nin, Ağustos'un son iki günü telefonu çıkarılması ve IFA boyunca da hem tanıtım hem de satışın devam etmesi ihtimali yer alıyor. Önceki V serisi cihazlar IFA konferanslarında tanıtılmadı fakat bu yıl küçük bir değişiklik olabilir.

LG G7, Ocak ayında gelecek

LG G7 ise V30'dan daha sonra , Ocak ayında piyasaya sürülecek. Aslında G7'nin duyurusu CES konferansında yapılacaktı fakat birçoğunuzun bildiği gibi, CES için telefonlardan ziyade, televizyon ve buz dolapları büyük önem arz ediyor. Barcelona'da gerçekleşek MWC'de G7 gibi yeni bir amiral gemisinin tanıtılması daha önemli duruyor. Bu seneki G6'yı Galaxy S8'den önce çıkarmayı başaramayan LG'nin bu sene nasıl bir strateji izleyeceğini göreceğiz.

LG'nin G serisi telefonları her zaman önceki telefonundan biraz daha erken çıkmıştı. G2, Eylül 2013 ortasında geldi. Mayıs 2014'ün sonundaki G3. Nisan 2015'in sonlarında G4. G5, Nisan 2016 ortalarında ve G6 ise bu yılın Mart ayında piyasaya sürüldü. Bu mantığı izlediğimizde, G7'nin, Ocak 2018'de tanıtılıp, Şubat ayı gibi piyasaya sürülmesi de mümkün.

Sorumuz yine dönüp dolaşıp, LG telefonlarının söylenen tarihte hazır olup olmayacakları noktasına geliyor. Açıkçası, bir telefon geliştirmek, yarım yılı aşkın zaman alıyor. Ancak bu zamandan Ocak ayına kadar G7'nin yetişip yetişmeyeceği kesin değil. Yine de CES fuarında, LG'nin geçen seneki hatasını telafi edip, G7'yi Samsung S9'dan önce tanıtması, LG'nin yararına olacaktır.