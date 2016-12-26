LG Gaza Bastı: G6, Daha Galaxy S8 Tanıtılmadan Piyasaya Girecek!

Galaxy S8'in muhtemel ertelemesinden dolayı gaza basan LG, G6 modelini daha Samsung Galaxy S8'i tanıtmadan piyasaya sürecek.

Samsung'un malum Note 7 olayları sonrası Galaxy S8'in lansmanını 27 Şubat'ta Barselona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde yapması beklenirken Nisan ayına ertelemesi sonrası görünüşe göre LG'ye gün doğdu. Tıpkı Samsung gibi Mobil Dünya Kongresi'nde lansman yapan, hatta geçtiğimiz yıl Galaxy S7 lansmanından birkaç saat önce G5 lansmanını gerçekleştiren LG, bu sefer elini daha çabuk tutarak yine Mobil Dünya Kongresi'nde lansman yapmasınun yanı sıra farklı olarak direkt olarak Mart ayında G6 modelini piyasaya sürecek, Böylece Samsung'un bu gecikme durumunu kendince fırsata çevirecek olan LG, G6'nın dikkat çeken özellikleriyle satış başarısı noktasında da sıçrama yapmayı istiyor.

Modüler yapının tutmaması sebebiyle yekpare bir kasa ve üstün özelliklerin yanı sıra iris tarayıcısına da yer vermesi beklenen LG, kablosuz şarj, IP68 sertifikası ve çeşitli yenilikleriyle göz dolduracak gibi görünüyor. Bakalım LG'nin bu sağlam atağı Samsung karşısında bir üstünlük sağlayacak mı. Ancak, LG'nin G6'ya iyi çalışmış olması gerek, çünkü Samsung piyasaya geç girecekse oldukça sağlam bir şekilde girebilir.