Firmanın bugün yaptığı açıklamada ThinQ adını verdiği, Google Assistant ile çalışan akıllı hoparlörün yanında diğer yine hoparlörler de duyuruldu.

Eğer akıllı hoparlör ya da taşınabilir Bluetooth hoparlör gibi cihazlara merakınız varsa, karar vermeniz biraz daha zorlaşacak zira teknoloji devi LG bugün itibariyle 2018 yılı ses sistemleriyle ilgili yaptığı duyuruda Dolby Atmos destekli ‘soundbar’, Google Assistant destekli kaliteli bir akıllı hoparlör ve uzun ömürlü, taşınabilir hoparlörlerinin tanıtımını yaptı.

LG ThinQ marka hoparlör, Google Assistant’la entegre olarak üretilecek. Böylece hava durumunu öğrenme, soru cevap oyunlarına cevap verme ya da akıllı ev cihazlarını kumanda etme işlemlerini sesinizle yapabileceksiniz. LG bu hoparlörü, buzdolaplarından hava temizleme ve Roomba tipi elektrikli süpürgelere kadar değişen aralıkta yer alan çeşitli SmartThinQ ürünlerinin arayüzüne doğrudan entegre edilmiş bir aksesuar olarak piyasaya çıkarıyor. Henüz fiyatlandırma ya da teknik özelliklerle ilgili bilgilendirme bulunmuyor, fakat eğer Amazon Echo’ya rakip olacaksa 100$, Sonos tipi çözümlere rakip olacaksa 200$ civarında bir fiyat etiketine sahip olsa gerek. Tabii ses kalitesine bağlı olarak değişecek bu rakamlar.

LG SK10Y ‘Soundbar’ 550 Watt çıkışa sahip ve 5.1.2 kanallarını destekliyor. Sevdiğiniz filmleri seyrederken maksimum konsantrasyonu sağlamak için Dolby Atmos çevresel ses özelliğini de bu cihazla birlikte kullanabileceksiniz. Örneğin pırıl pırıl parıldayan yeni bir LG televizyonu ile birlikte. Mesela C7P OLED TV olabilir mi, ne dersiniz?

Aynı zamanda ‘mood lighting (iç aydınlatıcı) olarak nitelendirilen ve güçlü bass özelliğine sahip PK taşınabilir hoparlör serisinin de duyurusunu yaptı. PK hoparlörleri, 24 bit kablosuz müzik yayını için aptX HD Bluetooth ile uyumlular. Üstelik pürüzsüz bir dinleme deneyimi için ses ve vokalleri optimize eden önceden yüklenmiş bir ekolayzır da bulunuyor bu model hoparlörlerde.

Hem SK10Y, hem de PK hoparlörleri, Meridian Audio teknolojileriyle donanmışlar. Merdian’ın Bass ve Space teknolojisi ses kalitesini güçlendirerek dinleyicilere zengin ve sıcak bir ses kalitesi sunarken, Height Elevation teknolojisi ise konuşma berraklığını arttırarak, soundbar’dan çıkan sesin sanki TV’nin ekranından geliyormuş gibi hissedilmesini sağlıyor.