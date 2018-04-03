Huawei’nin " Ultra Premium" Telefon Ekranları LG'den

Huawei’nin Porsche tasarımıyla çıkacak lüks akıllı telefonların OLED ekranlarını LG’nin üreteceği duyuruldu.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Huawei, şu anda belli modellerini OLED panellerle çıkarmak istiyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Huawei, bu OLED panelleri Güney Kore devi LG’den tedarik edecek. Ultra premium bir telefon çıkarmak isteyen şirket, kavisli bir ekrana sahip OLED ekran, ekran altında bulunan parmak izi okuyucusu gibi özelliklerle donatılmış 6 inçlik pahalı bir telefon üzerinde çalışıyor. 256 GB’lık modelini 2.103 dolardan satışa sunması beklenen Huawei, 512 GB’lık versiyonu ise 2.599 dolar gibi üst bir rakamdan satışa sunacak.

Porsche Design Mate RS ismiyle çıkacak lüks akıllı telefon için sağlanacak OLED ekranlar, başka anlaşmaların da zeminini hazırlayabilir. LG, ekran üretimi konusunda Samsung’la beraber piyasanın en güçlü üreticileri konumunda yer alıyor. LG, dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon şirketi olan Huawei ile ekran konusunda bir anlaşma yaparsa, Samsung’la olan ekran yarışında büyük bir adım atmış olacak.

Aslında LG, akıllı telefonlar için OLED paneller satma konusunda yeni bir firma sayılabilir. Bir süredir ekranlar üretiyor olsa da, geçtiğimiz dönemde Pixel XL cihazlarına ürettikleri ekranlarda sorunlar yaşanmıştı. Bu sorunlar firmaların LG yerine Samsung’a daha fazla yönelmesine neden olsa da, Huawei gibi devler hala LG’ye güvenmeye devam ediyorlar.