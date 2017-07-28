LG İkinci Çeyrekte Umduğunu Bulamadı

Yılın ikinci çeyreğiyle ilgili kazanç rakamlarını açıklayan LG, diğer işletmelerinden kar ederken, telefon işinde hayal kırıklığı yaşadı.

Sancılı geçen 2016 yılından sonra G6’nın çıkışı, LG’ye bir nebze olsun nefes aldırmıştı. Zayıf modüler sisteme sahip önceki modellerini daha seçkin, su geçirmez amiral gemisi yeni modeliyle bütünüyle yenilemeye tabi tutan LG, G6’nın iyi kamera sistemi ve güzel görüntüsü yanında ince çerçevesi, telefonu genel anlamda oldukça olumlu bir model haline getirmişti.

Bununla birlikte, firmanın yaptığı son kazançlar bildirgesine göre beklentiler hala karşılanabilmiş değil. Firmanın ev eşyası aletleri, ev eşyaları ve araç parça işletmeleri iyi getiri sağlarlarken, mobil departman ise mücadele vermeye devam ediyor.

Rakamsal olarak ifade etmek gerekirse LG mobil işletmesi 117.27 milyon dolarlık işletim kaybı ile birlikte toplamda 2.39 milyar dolar gelir elde ederek, 2016 yılının aynı dönemine göre benzer bir kazanç miktarı elde etmiş. Geçtiğimiz çeyrek dönemde umduğunu bulamayan LG, G6’nın çıkışıyla bir büyüme yaşayacağını bekliyordu ama, beklentisi gerçekleşmedi.

Her ne kadar firma beklediği başarıyı sağlayamamış olsa da, firma bir sonraki aşamada yapacaklarıyla ilgili planlarından da kısaca bahsetti. Yeni ileri teknoloji cihazının birkaç hafta içerisinde çıkışıyla birlikte kazançlarının daha da güçleneceğini belirten firmanın sözünü ettiği cihazın 32 Ağustos’da duyurulacak olan LG V30 olacağı düşünülüyor.

Her şeye rağmen G5’ten sonra yaşanan büyük kayıpların yanında firmanın açıkladığı son rakamlar, en azından bir kayıp yaşanmadığını gösteriyor.