LG Innotek'in TrueDepth Kameraları 2019'a Kaldı

Güney Kore'de yayınlanan NTNews'in haberine göre LG Innotek, Apple'ın FaceID özelliğinde kullandığı 'TrueDepth' kamera üretimini ancak 2019 yılı içerisinde tam anlamıyla gerçekleştirebilecek.

Apple, Face ID özelliğini bu yıl daha fazla sayıda ürüne entegre etmeyi düşünüyor ama, LG Innotek’in TrueDepth (Gerçek Derinlik) stoklarının ancak 2019 yılında aktif olarak kullanılabileceği söyleniyor.

Adı bilinmeyen bir telefon parça üreticisi Güney Kore’de ETNews’e verdiği demeçte “LG Innotek’in Apple’a tedarik edilecek olan ‘yüz algılama modülleri’ için yeni üretim zincirleri oluşturmak için yatırım yapmayı planladığına inanıyoruz. Bu ürünlerin 2018 yılında değil, 2019’da üretilebileceğini düşünüyoruz” dedi.

LG Innotek yakın bir tarihte kamera ve emitör modülü tesislerine 821 milyon dolar yatırım yaptığını açıklamıştı. Fakat bunun yegane nedeninin Apple olduğuna dair bir bilgilendirme yapmadı. Bununla birlikte Apple, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri ve tüm ürünlerinde Touch ID özelliği yerine Face ID özelliğini konumlandırmayı tasarlıyor.

LG’nin halihazırda iPhone X için ‘yüz algılama’ modülleri ürettiğine inanılıyor. Her ne kadar üretim hattında genişletme yapamasa da, 2018 yılı iPhone ve iPad Pro modellerinde kullanılacak TrueDepth kameralarda bir rol oynayacağı kesin.

Apple Aralık ayında yaptığı açıklamada Finisar’a 390 milyon dolar yatırım yapacağını duyurmuştu. Finisar, TrueDepth sisteminde kullanılan merkezi bir bileşen olan dikey- boşluklu yüzey yansıtıcılı lazer (VCSEL) üretimi yapıyor.

ETNEws, Apple’ın yüz algılama sistemiyle kamera modüllerini bir araya getirmeye çalıştığını belirtirken, konuyla ilgili değerlendirmede bulunmadı.