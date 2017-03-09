LG’nin CES 2017’de tanıttığı orta-alt segment telefonu olan LG K10, Android Nougat işletim sistemi ile 10 Mart’ta satışa çıkıyor.

Uçup giden telefon fiyatları sebebiyle normal kullanım için uygun fiyatlı telefon arayanlara bir alternatif daha geldi. LG’nin CES’te tanıttığı orta-alt segment telefonu olan K10, 10 Mart 2017 tarihinden itibaren raflardaki yerini alarak Türkiye’de satışa çıkıyor.

Yarından itibaren eknoloji mağazalarında bulunacak olan LG K10’un 2017 versiyonuna ait teknik özellikleri ise şu şekilde;

LG K10 (2017) Teknik Özellikleri

5.3 inç HD ekran

MediaTek MT6750 işlemci

ARM Mali-T860 MP2 grafik işlem birimi

2GB RAM

16GB depolama (+MicroSD kart desteği)

13MP arka 5MP ön kamera

Android 7.0 Nougat işletim sistemi

Cat 6 seviyesinde 4.5G desteği

2.800mAh çıkarılabilir batarya

Fiyatına göre iyi denilebilecek olan K10, özellikle son sürüm Android Nougat ile çıkmasıyla kendi segmentinde ön plana çıkacak gibi. Ayrıca bataryasının değiştirilebilir olması da artısı olarak dikkat çekiyor. Siyah, titan ve gold renk seçenekleri ile gelen LG K10, bakalım Türkiye piyasasında nasıl bir yer edinecek. Ayrıca cihazın fiyatı da şu an için açıklanmazken yarın satışa çıktığında görmüş olacağız.