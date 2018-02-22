LG K10 (2018) ve LG K8 (2018) Fiyatı ve Özellikleri

Uygun fiyatlı akıllı telefon arayanların en çok tercih ettiği serilerden olan LG K'nın yeni üyeleri LG K10 (2018) ve LG K8 (2018), MWC 2018'deki tanıtımlarından önce LG tarafından duyuruldu.

Güney Koreli teknoloji devi LG, akıllı telefon pazarında amiral gemileri ile öne çıkamasa da konu orta ve giriş seviye akıllı telefonlar olunca tüketicilerin en güvendiği markalardan biri olduğu gerçek. Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2018’de tüketicilerin beğenisine sunulacak LG’nin sevilen akıllı telefonlarından olan K serisinin yeni üyeleri K10 (2018) ve K8 (2018) ile tanışın.

LG’nin K10 (2018) ve K8 (2018)’de ciddi yenilikler ya da iyileştirmeler gerçekleştirdiğini söylemek pek mümkün değil. Fakat LG, özellikle kamera konusunda tüketicilere kalite vaat ediyor. K10 (2018), LG G6’nın 13 megapiksellik kameralarından birine sahip. Ayrıca ‘akıllı arka anahtar’ olarak adlandırılan cihazın arkasındaki güç butonu hem hızlı çekimler gerçekleştirmek hem de ekran görüntüsü almak için kullanılabiliyor.

K8 (2018)’in kamerası ne yazık ki K10 (2018)’in kamerası kadar etkileyici değil. Bu nedenle LG, nispeten güçsüz olan kamera donanımını yazılım özellikleri ile destekleyerek güçlendiriyor. K8 (2018)’in kamerasında otomatik çekim, jest ile çekim, selfieler için ekran flaşı gibi özellikler bulunuyor.

LG K10 (2018) Özellikler

İşlemci: 8 Çekirdekli 1.5 GHz

8 Çekirdekli 1.5 GHz RAM: 2GB/3GB

2GB/3GB Depolama: 16GB/32GB

16GB/32GB Ekran: 5.3 inç HD

5.3 inç HD Arka Kamera: 13MP/8MP

13MP/8MP Ön Kamera: 5MP/8MP

5MP/8MP Batarya : 3.000 mAh

: 3.000 mAh İşletim Sistemi: Android 7.1.2 Nougat

LG K8 (2018) Özellikler

İşlemci: 4 Çekirdekli 1.3 GHz

4 Çekirdekli 1.3 GHz RAM: 2GB

2GB Depolama: 16GB

16GB Ekran: 5.0 inç HD

5.0 inç HD Arka Kamera: 8MP

8MP Ön Kamera: 5MP

5MP Batarya: 2.500 mAh

2.500 mAh İşletim Sistemi: Android 7.1.2 Nougat

LG'nin açıklamasına göre her iki model de Avrupa, Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu gibi kilit pazarlarda satışa sunulacak. LG henüz piyasaya çıkış tarihi ve cihazların fiyatları hakkında resmi bir açıklama yapmasa da LG K10 (2018)'in 760 TL, LG K8 (2018)'in ise 640 TL fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Elbette ki bu fiyatlara vergiler dahil değil.