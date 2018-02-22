LG K10 (2018) ve LG K8 (2018) Fiyatı ve Özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi LG, akıllı telefon pazarında amiral gemileri ile öne çıkamasa da konu orta ve giriş seviye akıllı telefonlar olunca tüketicilerin en güvendiği markalardan biri olduğu gerçek. Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2018’de tüketicilerin beğenisine sunulacak LG’nin sevilen akıllı telefonlarından olan K serisinin yeni üyeleri K10 (2018) ve K8 (2018) ile tanışın.
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LG’nin K10 (2018) ve K8 (2018)’de ciddi yenilikler ya da iyileştirmeler gerçekleştirdiğini söylemek pek mümkün değil. Fakat LG, özellikle kamera konusunda tüketicilere kalite vaat ediyor. K10 (2018), LG G6’nın 13 megapiksellik kameralarından birine sahip. Ayrıca ‘akıllı arka anahtar’ olarak adlandırılan cihazın arkasındaki güç butonu hem hızlı çekimler gerçekleştirmek hem de ekran görüntüsü almak için kullanılabiliyor.
K8 (2018)’in kamerası ne yazık ki K10 (2018)’in kamerası kadar etkileyici değil. Bu nedenle LG, nispeten güçsüz olan kamera donanımını yazılım özellikleri ile destekleyerek güçlendiriyor. K8 (2018)’in kamerasında otomatik çekim, jest ile çekim, selfieler için ekran flaşı gibi özellikler bulunuyor.
LG K10 (2018) Özellikler
- İşlemci: 8 Çekirdekli 1.5 GHz
- RAM: 2GB/3GB
- Depolama: 16GB/32GB
- Ekran: 5.3 inç HD
- Arka Kamera: 13MP/8MP
- Ön Kamera: 5MP/8MP
- Batarya: 3.000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 7.1.2 Nougat
LG K8 (2018) Özellikler
- İşlemci: 4 Çekirdekli 1.3 GHz
- RAM: 2GB
- Depolama: 16GB
- Ekran: 5.0 inç HD
- Arka Kamera: 8MP
- Ön Kamera: 5MP
- Batarya: 2.500 mAh
- İşletim Sistemi: Android 7.1.2 Nougat
LG'nin açıklamasına göre her iki model de Avrupa, Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu gibi kilit pazarlarda satışa sunulacak. LG henüz piyasaya çıkış tarihi ve cihazların fiyatları hakkında resmi bir açıklama yapmasa da LG K10 (2018)'in 760 TL, LG K8 (2018)'in ise 640 TL fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Elbette ki bu fiyatlara vergiler dahil değil.