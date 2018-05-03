LG K30, 600Mhz LTE Desteğiyle Piyasaya Çıkıyor

T-Mobile, 4G LTE ağına yaptığı yatırımlarla 600Mhz spektrumun % 45'ine 8 milyar dolar harcayarak sahip oldu, fakat yatırımlarını karşılayabilecek telefon sayısı çok azdı. LG K30 ile bu soruna bir çözüm geliyor.

T-Mobile'ın, 4G LTE ağına yatırım yapmadan önce, çok düşük frekanslı spektruma sahip olmaması sebebiyle zayıf bir sinyal gücü sunabildiği biliniyordu. Geçtiğimiz yıl şirket, FCC tarafından düzenlenen açık artırmada 600Mhz spektrumun % 45'ini satın almak için 8 milyar dolar harcadığında bu sorunları sona erdi. Geçen yılın ikinci yarısına kadar bu yelpazeyi kullanabilen ilk ağ bölgesini etkinleştirmelerine rağmen, kullanıcı yine de onu destekleyebilecek bir donanıma sahip bir aygıta ihtiyaç duyuyordu. T-Mobile, çevrimiçi olarak daha fazla ağ bölgesi sunmaya devam ettiğinden, onlara bağlanabilecek daha fazla sayıda cihazı görmeye başlıyoruz. Son olarak yarın piyasaya çıkacak olan LG K30, bu cihazlar arasına girecek.

Fiyat-performans standardında piyasaya sunulacak LG K30, yalnızca amiram gemilerinin ulaşabildiği T-Mobile’ın 600MHz modemine bağlanabiliyor. Henüz T-Mobile'ın LG K30 için ne kadar fiyat belirleyeceği belli olmasa da fiyatın çok yüksek olması beklenmiyor. Cihazın fiyat/performans odaklı olduğunu düşünürsek belirli bir kitleye hitap edeceği açık.

LG K30'un Teknik Özellikleri