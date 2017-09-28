LG’nin Sivrisinek Savarlı Yeni Akıllı Telefonuyla Tanışın!

Android dünyasında garip cihazlar bulmak zor değil. LG, tüm bu garipliklere bir yenisini eklediği sivrisinekleri uzaklaştıran donanıma sahip yeni akıllı telefonunu tanıttı.

Bizim için yaz mevsimi yeni bitti ama Güney Yarım Küre’de her şey yeni başlıyor ve nüfus dünyanın bu bölgesinde daha az olduğu için burada yaşayanlar daha çok sivrisinekle mücadele ediyorlar. Bu yüzden yazın ortaya çıkan haşerelere karşı geliştirilen teknolojik çözümlerin sayısı oldukça fazla.

Daha önceleri termal kamera, moleküler tarayıcı entegre edilmiş çeşitli akıllı telefonlar görmüştük. Ancak LG, daha kitlesel bir sorunun çözümü peşinde: Sivrisinekler.

K7i adını verdiği cihazla LG teorik olarak sivrisinekleri kullanıcıdan uzak tutan ultrason dalgaları yayıyor. Bunun için cihazın arka kısmında göze oldukça batan bir çıkıntısı da var:

Teknoloji tarihinde bir ilk olan sivrisinek savarlı telefon ne kadar verimli çalışır bilinmez ama böyle garip işler bir tek LG’nin başının altından çıkardı zaten.

BBC’ye göre 10 farklı araştırmayı konu edinen 2010 yılında yayınlanmış bir makalede, ultrason dalgalarını sivrisinekleri uzaklaştırmak amacıyla kullanan cihazların hiç faydası olmadığı belirtilmişti. Hatta uzmanlar bu cihazlarının kullanımını da tavsiye etmiyorlar.

Buı açıdan bakınca LG’nin bu cihazı meşru bir şekilde pazarlama hilesi olarak duruyor. Yine de Hindistan ve Avustralya gibi haşerelerden bıkmış ülkelerde satış başarıları elde etmemesi için bir neden yok. Elbette amacı sizin kan kaybetmenizi önlemek olan bir cihazın amiral gemisi özelliklerine sahip olmasını beklemek boşuna olurdu.

LG K7i Sivrisinek Savar’ın Özellikleri:

Sivrisinek kovucu ultrason cihazı

5 inç 1280x720 piksel ekran

2.500 mAh batarya

1.4 Ghz 4 çekirdekli işlemci

2 GB RAM ve 16 GB depolama, 256 GB micro SD

8 MP arka 5 MP ön kamera

Andorid 6.0 Marshmallow (Güncelleme almayacak)

Fiyat: 121 Dolar

K7i anlaşılan sivrisinekleri değil satışları püskürtmek için gelmiş.