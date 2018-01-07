LG Katlanabilir 165 Ekranlık OLED TV'sini Duyurdu!

LG, neredeyse bir rulo halinde katlanabilir 165 Ekranlık OLED televizyonunu CES 2018'de görücüye sunacağını duyurdu.

LG uzun bir süredir katlanabilir OLED teknolojisi üzerine, hem akıllı telefonlar için hem de akıllı OLED TV'leri için uğraşıyor. Bir kaç yıl önce 18 inçlik katlanabilir bir OLED TV'yi görücüye çıkarmıştı. Görüşünüşe göre o çok fazla işe yaramayacak katlanabilir OLED TV'yi büyütüp 165 ekranlık büyük ekran katlanabilir bir OLED TV'ye dönüştürmeyi başarmış.

LG başarılı denemesini, Las Vegas'ta 9 Ocak 2018'de düzenlenecek olan Consumer Electronic Show 2018 (CES 2018)'de görücüye sunacak. Fuar boyunca aktif olarak denebilir olarak sunulacak OLED TV'nin en ilginç yanı ise sabit alt yüzeye sahip olan cihaz adeta rulo halinde katlanabiliyor. Yerden oldukça tasarruf sağlayacak olan cihazın satışa sunulup sunulmayacağına ilişkin ortada net bir bilgi yok.

Cihazın şimdilik sadece 4K UHD çözünürlüğe sahip olduğu biliniyor. Zaten şimdilik cihaz bir prototip olduğu için, satışa sunulması da beklenmiyor. Ancak bu haberin yazıldığından iki gün sonra, LG resmi tanıtımı yaptığında eğer resmi bir çıkış tarihi verirse ortalığı sallar.

Zaten pratik kullanımı dışında da, adeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran bu OLED TV, fiyatı ne olursa olsun büyük bir heyecanla akıllı tv severler tarafından satın alınacaktır. Siz ne düşünüyorsunuz? Evinizde böyle bir katlanabilir televizyon ister miydiniz?