LG, Çentikten Kadar Nefret Edildiğini Öğrenmek İstiyor

LG, Reddit’te insanların çentikli ekranlar hakkında ne düşündüklerini sordu.

Dünyanın en büyük akıllı telefon firmalarından LG, Reddit’te eşine az rastlanır bir araştırma projesine başladı. Reddit kullanıcılarına akıllı telefonlarda bulunan çentiği soran LG, bu yorumları Ar-Ge ekibine sunacağını bildirdi.

LG’nin bir sonraki akıllı telefonunun çentikli bir ekrana sahip olması bekleniyor. Nisan ayına girdiğimiz bu günlerde akıllı telefonun çoktan hazır olduğu düşünülüyor. Ancak şirketin böyle bir hamle yapması. telefonun yeniden iptal edilip tasarlanacağını akıllara getirdi.

Reddit’te sorulan soru üzerine 300’den fazla yorum geldi. Bu yorumlarda insanlar çentiklerden ne kadar nefret ettiklerini veya ne kadar çok sevdiklerini belirttiler. LG’nin bir sonraki amiral gemisi olan “Judy” kod adlı G7'nin de çentikli bir ekranla gelmesi bekleniyor. Şirketin Reddit’te böyle bir soru sorması Judy’yi değiştirmeye karar verdiklerini akıllara getirmiş olsa da, muhtemelen bunun için çok geç kalındı.

LG, Reddit açıklamasında bu verileri Ar-Ge ekibiyle paylaşacağını duyurdu. Bu açıklama da şirketin Lucy kod adlı akıllı telefonun tasarımının çöpe gideceğini akıllara getirdi. LG, daha önce de anlık kararlarla akıllı telefon tasarımını değiştirmişti.

Peki, sizce LG veya diğer akıllı telefonlarda bulunan çentikli ekranlar işlevsel mi? Siz bu tarz bir ekrana sahip akıllı telefonları kullanmak ister misiniz?