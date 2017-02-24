  • LG'den LG G6'nın Sızıntılarını Doğrulayan Yeni Video!

LG, LG G6'nın Sızıntılarını Doğrulayan Yeni Bir Video Yayınlandı!
LG G6'nın tanıtımına kısa süre kala LG'nin yayınladığı video LG G6 tasarımının sızıntılardaki gibi olacağını doğruluyor.

Son aylarda ortaya çıkan sızıntılarla birlikte neredeyse tam anlamıyla nasıl olacağını öğrendiğimiz LG'nin yeni amiral gemisi telefonu LG G6'nın özelliklerinden bazı ipuçları LG'nin resmi kanalları üzerinden yayınlanan videolarla doğrulanmıştı. Şimdi ise LG G6'nın tasarımıyla ilgili sızıntıları doğrular nitelikte yeni bir video geldi.
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Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi 2017 kapsamında sadece birkaç gün sonra düzenleyeceği basın toplantısıyla birlikte duyurusu yapılacak olan LG G6'nın yayınlanan son videoyla birlikte çift arka kameraya sahip olacağı ortaya çıktı. Ayrıca videodaki çizimle birlikte LG G6'nın tıpkı sızıntılardaki gibi bir tasarıma sahip olduğu görünüyor.
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LG'nin yayınladığı bu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

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Etiketler: Lg, lg g6
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