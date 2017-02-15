LG’nin nedense G serisinde takıntısı olan 3.000mAh batarya alışkanlığı nihayet 3.200mAh ile 3.000 sınırını aşıyor.

LG’nin 2013 yılında piyasaya sürdüğü ve o dönemin en iyi telefonlarından biri olup, en iyi fiyat/performans telefonu olan G2, sunduğu özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ardından gelen G3 ve G4 ile ortak bir nokta barındıran bu telefon, LG’nin 3.000mAh batarya aşkının en net göstergesi oldu. Yani LG, 2013’ten bu yana G5’e kadar sürekli bataryayı 3.000mAh’ta sabit tutmuş, G5’te ise arttıracağına 200mAh düşürerek 2.800mAh’a indirmişti. (O da çıkarılıp takılsın diyedir. Değiştirilebilir olmasaydı yine 3.000mAh olurdu o)

Ancak ortaya çıkan detaylara göre LG sonunda olumlu bir karar alarak 3.000mAh takıntısından vazgeçip 3.200mAh batarya tercihini G6’dan yana kullanacak. Aslında oldukça küçük bir fark ettirecek olsa da G5’e göre 400mAh artan batarya oranı en azından G6’nın daha uzun bir günlük kullanım vadedeceğini gösteriyor.

Daha önce söylediğimiz gibi değiştirilemez bir batarya sahip olacak olan G6, teknik özellikler ve tasarım olarak ise önemli geliştirmeler sunarken Snapdragon 835 bekleyenleri ise S821 ile bir şaşırtacak gibi görünüyor. Daha önceki G4’teki S808 tercihiyle daha düşük bir işlemci tercih etmeyi pek umursamadığını da görmekteyiz.

Bakalım sayılı günler sonra MWC 2017’de LG G6 bizlere hangi yenilikleri sunacak.