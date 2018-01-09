Lg'nin 88" VE 8K'lık Canavar TV'si CES 2018'de Tanıtıldı

Ülkemizde henüz 2K veya 4K teknolojisine geçiş için bebek adımları atıyorken, televizyon piyasası bir başka sağlam ürünle şenlenmeye devam ediyor.

Televizyon Dünyası, özellikle Xbox One X ve Playstation 4 Pro sonrası, 4K standardını yavaş yavaş standart olarak oturtmaya hazırlanırken, CES 2018 kapsamında 8K televizyonlar da duyurulmaya başlandı. Samsung'un duyurduğu Q9S 8K gündemdeyken, LG de boş durmadı ve 88" boyutundaki (223 Ekran) OLED TV'sini tanıttı.

CES 2016 kapsamında, 8K'lık bir televizyon prototipi tanıtan LG'nin, o dönem tanıtılan televizyonunda OLED bulunmuyordu. Tanıtılan bu yeni televizyon, tıpkı Samsung'un televizyonu gibi 8K olmayan içerikleri de 'upscale' yöntemiyle çok daha güzel görünecek hale getirebiliyor.

Televizyonun kalitesi, 33 megapixel'in biraz üzerinde ve şu an fotoğraf çekebilen bir çok cihazdan çok daha üst düzey bir görüntü sunuyor. Öyle ki, mevcut olarak en net görüntü sunan 4K içerikler bile bu televizyon ekranının ancak dörtte birini doldurabiliyor.

Elbette şu aşamada bu televizyonun tanıtılması bir nevi gövde gösterisi diyebiliriz. Çünkü bu televizyonun, piyasaya çıkacak ve maliyetini karşılayacak kadar rağbet görmesi şu aşamada imkansız. Yine de CES 2018 kapsamında, geleceğin televizyon teknolojisine kısa bir bakış atabilmemiz açısından oldukça güzel. Siz ne düşünüyorsunuz? 8K teknolojisinin kısa süre içerisinde standart haline geldiğini görebilecek miyiz?