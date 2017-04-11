  • LG, G5 ve V20'lerde Bootloop Sorunu Olduğunu Doğruladı!

LG'nin Başına Bela Oldu: G5 ve V20'lerde Bootloop Sorunu Olduğu Doğrulandı!
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LG'nin Başına Bela Oldu: G5 ve V20'lerde Bootloop Sorunu Olduğu Doğrulandı!
LG, G4'ten beri olan bootloop sorununa yeni telefonları ekledi. Daha önceden bootloop sorununu kabul etmeyen LG, sonunda G5 ve V20'leride kabul etme kararı aldı.

LG telefonlar her zaman piyasanın kaliteli telefonları arasında yer aldılar. Ancak telefonların bu şekilde yer alması sorunsuz oldukları anlamına gelmiyor. LG G4 ve V10 telefonlarından beri LG’nin başına ciddi ağrılar yaşatan bootloop sorunu LG G6 ile çözülecek mi bilinmiyor, ancak LG G5’lerde bootloop sınıfına alınma kararı aldı.
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Bootloop sorunu hakkında bilmeyenler için, kötü lehimlenmiş bir CPU üretim hatası olduğunu söyleyebiliriz. Bu sorunu yaşayan cihazlarda yavaşlama, donma ve ön yükleme sorunu yaşanıyor. Telefon, özellikle ön yükleme ekranında açılmadan başa atıyorsa telefonunuzda bootloop sorunu olabilir. Birçok kullanıcı LG’ye bu sorundan dolayı dava açmıştı. LG G4 ve LG’nin ürettiği Nexus 5X için çıkmış davaları daha önceden kabul eden LG, kabul etmediği ancak sorunların devam ettiği diğer cihazları da hata kapsamına aldı. Bundan sonra LG G4 ve Nexus 5X’in dışında, LG G5 ve LG V20’ninde kronik bir sorunu olduğu kabul edildi.
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Davacıları temsil eden avukat Girard Gibbs, davaya katılacak daha fazla insanın bulunması için anket düzenliyor. Değiştirilen cihazlarında aynı sorundan muzdarip olduğunu açıklayan Gibbs, LG’nin hareketlerinin çeşitli garanti yasalarını ihlal ettiğini bildirdi.

LG G5’te bootloop sorununun kabul edilmesi ile birlikte gözler LG G6’ya yöneldi. Umarım LG, yeni telefonda bu konuya dikkat etmiştir.

2. El Telefon Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler (Sakata Gelmeyin!) Videomuzu İzlemek İçin Buraya Tıklayın!
Kaynak : http://www.phonearena.com/news/LG-G5-V20-and-Nexus-5X-added-to-LG-bootloop-lawsuit_id92977
Etiketler: Lg, nexus 5x, g5, v20, lv v20
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