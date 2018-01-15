LG’nin CEO’su, LG G7 Çalışmalarını Sıfırdan Başlattı!

Güney Koreli bir yatırım firmasından gelen yeni raporlara göre LG’nin Başkan Yardımcısı ve CEO’su Jo Seong-jin, şirketin mobil bölümüne yeni amiral gemisi için çalışmalara sıfırdan başlamaları gerektiğinin emrini verdi.

Günümüz akıllı telefon sektörünün en köklü üreticilerinden birisi olan LG, 2017’deki yükselişine rağmen hala eski günlerini arıyor. Son teknoloji harikalarının sergilendiği CES 2018 fuarının ardından, LG için gözler yeni çıkartacakları G7 amiral gemisine dönmüştü.

CEO Seong-jin, şirketin mobil bölümüne tüm çalışmaların durdurulması gerektiğini söyledi. Ardından projenin baştan gözden geçirilip tekrar başlatılması gerektiğinin talimatını verdi.

Mobil bölümden sorumlu olan geliştirme ekibi, cihazın Mobile World Congress (MWC) 2018 etkinliğine yetiştirilemeyeceğini doğruladı. Anlaşılan o ki firma, gecikmeleri göze alarak daha iyi bir telefonla karşımıza çıkmak istiyor.

LG G7 için hazırlanan bir konsept tasarımın videosu:

Son birkaç yıldır MWC fuarlarında tanıtılan ve Mart ayından sonra satışa sunulan LG cihazları, bu yıl biraz geç çıkacak gibi görünüyor.

Bu süreçte firma kendi raflarının soğumaması için başka modellerle kullanıcılarının dikkatlerini bozmadan çalışmaya devam edebilir. Ancak LG’nin son yıllarda aldığı ani kararlar, tasarım açısından yaptığı öklü değişiklikler, istikrarsız bir performans sergilemesine ve zarar etmesine yol açtı.

Eğer CEO’nun kararı sonucunda ertelemeyi telafi edebilecek bir G7 göremezsek LG için yolun sonuna gelmiş olabiliriz. Her ne kadar bir elektronik devinden söz etsek de LG, mobil piyasada tutunma savaşı veren bir şirket.

LG’den yapılacak resmi bir açıklama sonrasında durumu sizlere tekrar bildireceğiz, takipte kalın.