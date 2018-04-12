LG V35 ThinQ Hakkında Yeni Bilgiler Sızdırıldı!

LG’nin Ağustos ila Eylül ayları arasında duyurması beklenen V35 ThinQ’nun çift kameralı ve 32-bit Hi-Fi 4 Dac ses teknolojisi ile geleceği sızdırıldı.

Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen LG’nin yeni akıllı telefonu G7 hakkında pek çok bilgi gelse de, şirketin bu sene çıkaracağı tek telefon G7 değil. 2018 yazının sonlarında veya sonbahar başında tanıtılması beklenen LG V35 ThinQ’ler de yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladılar. Dış tasarım açısından V30 ve V30S ile benzer özelliklere sahip olması beklenen akıllı telefonun, 6 inçlik QHD+ bir ekranla çıkacağı konuşuluyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre 18:9 en-boy oranına sahip olacak LG V35’in ön tarafındaki ekran-gövde oranının yüzde 80 olması bekleniyor. Akıllı telefon hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor olsa da, bazı önemli özellikler sızdırılmaya başladı. Arka tarafında 16 megapiksellik f/1,6 diyafram aralığına sahip bir kamera ve 107 derece geniş açılı ikinci kamera ile birlikte çıkacağı konuşulan telefonun, düşük ışık gibi telefon fotoğrafçılığının en çok zorlandığı konuları yerleşik yapay zeka teknolojisi ile çözmeyi hedeflediği belirtildi.

32-bit Hi-Fi 4 DAC’la birlikte geleceği konuşulan akıllı telefonun ses konusunda diğer akıllı telefonlara göre çok üstün performans göstermesi bekleniyor. Kullanıcıların ses çıkışına ince ayarlar yapıp çeşitli dijital filtreler uygulamasına olanak tanıyacak bu teknoloji, ekstra özelleştirme seçenekleri ile müzikle yatıp kalkan insanların ilgisini çekebilir.

LG’nin bu teknoloji dışında, dijital ses asistanlarının kullanımını artırmaya yardımcı olacak “çok alanlı ses tanıma teknolojisi” ile çalıştığı biliniyor. Bu teknoloji sayesinde Google Asistan gibi yapay zekalar, ne yapmaları gerektiğini çok daha rahat bir şekilde algılayabiliyorlar.

LG V35 ThinQ’nun Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti ve 6GB RAM seçeneği ile çıkması bekleniyor. Şu anda telefonun çıkış tarihi ve fiyatı hakkında açıklama yok, ancak LG G7’nin ardından V35 ThinQ hakkında daha fazla bilgiyi görmeye başlayacağımızı umuyorum.