LG K8 (2018) ve K10 (2018) İtalya'da Farklı İsimle Satılacak

LG'nin uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri K8 (2018) ve K10 (2018), Rusya'dan sonra İtalya'da da farklı bir isimlendirme ile satışa çıkıyor. K9 ve K11 olarak adlandırılan telefonlar, K8 (2018) ve K10 (2018)'den farklı hiçbir özellik barındırmıyor.

LG'nin giriş seviyesi akıllı telefonları K8 (2018) ve K10 (2018) modelleri, İtalya'da K9 ve K11 olarak satışa çıktı. Daha önce Rusya pazarı için de aynı hamleyi uygulayan LG, sanıyoruz ki kafa karışıklıklarını önlemeye çalışıyor. Tabii bu yapılanın kafa karışıklığını daha da artırma olasılığı oldukça yüksek.

LG'nin en uygun fiyatlı modellerinden biri olan K9, bu ay içerisinde Aurora Siyah ve Fas Mavisi renkleriyle €150 seviyesinden İtalya'da satışa çıkacak. Mayıs ayında satışa çıkacak olan K11 modelinin ise fiyatı €200 seviyesinde. Aurora Siyah ve Terra Altın adlı renk seçeneklerini barındıran K11, teknik özellikler bakımından K9'dan biraz daha üstün.

LG K9 Teknik Özellikler

16:9 oranında 5 inçlik 720p LCD ekranla gelen telefon, günümüz ekran trendlerinin biraz gerisinde kalmış. Giriş seviyesi Snapdragon 210 işlemcisinden gücünü alan LG K9, 2 GB gibi yeterli bir RAM miktarıyla geliyor. Önde ve arkada tekli kamera yerleşimine sahip olan telefonun kameraları 8 MP ve 5 MP değerlerinde.

LG K11 Teknik Özellikler

LG K9'un abisi olarak nitelendirebileceğimiz K11 ise 5.3 inçlik 720p LCD ekranla geliyor. Ekran oranı ise değişmemiş, yine 16:9 seviyesinde. Gücünü MediaTek'in MT6750 işlemcisinden alan telefon, 2 GB ve 3 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğiyle geliyor. 3 GB RAM'li modelin kameraları 13 MP ve 8 MP seviyesindeyken, 2 GB RAM'li modelde ise 8 MP ve 5 MP'lik kameralar bulunuyor.

Çinli üreticilerin yükselişte olduğu günümüzde, LG gibi markaların uygun fiyatlı modellerinde bu denli düşük donanımlar kullanması kimse tarafından hoş karşılanmıyor. Ne olursa olsun, piyasada mutlaka kendine yer bulacak olan bu iki telefonun isimlendirmeleri ise oldukça ilginç.