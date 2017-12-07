LG yeni yıla girmeden üst segment akıllı bir telefona imza attı. LG Signature Edition adındaki yeni amiral gemisinden sadece 300 adet üretilecek.

Güney Kore merkezli teknoloji devi LG’nin yeni duyurduğu V30 Signature Edition, isminden de anlaşılabileceği üzere özel bir versiyon ve bu modelden yalnızca 300 adet üretilecek. LG, daha önce ‘Signature’(imza) markasını TV'lerinde ve buzdolaplarında kullandı. Yeni çıkaracağı akıllı telefonda ilk kez kullanacak.

LG Signature Edition olarak adlandırılan cihaz LG V30 üzerinde inşa edilmiş olsa da, bazı ekstra donanım ve tasarım özellikleri de bulunuyor. Siyah bir gövdeden oluşan telefonun arkası zirkonyum seramik kaplı. Bu da telefonun neredeyse çizilmeyeceği anlamına geliyor.

Diğer detaylar ise şöyle;

LG Signature Edition teknik özellikleri

6 inch OLED ekran, 1440 x 2880 ekran çözünürlüğü (18:9)

8 çekirdekli (2.45 GHz) Snapdragon 835 yonga

16 MP (f/1.6) + 13 MP (f/1.9) arka , 5 MP (f/2.2) ön kamera

, 5 MP (f/2.2) 6 GB RAM, 256 GB depolama alanı

Suya ve toza karşı dayanıklılık (IP68 sertifikası),

3.300 mAh büyüklüğünde pil

Android 8.0 tabanlı LG UX 6.0+ arayüz,

32-bit Gelişmiş Hi-Fi Quad DAC ve parmak izi tarayıcısı.

Şirket bu akıllı telefonun 27 Aralık'tan itibaren sadece Güney Kore’de satışa çıkacağını açıkladı. Cihazın fiyatı 1820 dolar, yani vergiler hariç yaklaşık 7200 TL oluyor.

Sizin bu özel seri hakkında düşünceleriniz neler, iPhone X ile neredeyse aynı fiyata olan bu telefonu tercih eder miydiniz?