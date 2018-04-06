LG’nin yaklaşık 2 sene önce aldığı bir patent yeniden gündeme geldi. Şirketin bu patenti önümüzdeki senelerde kullanması bekleniyor.

2016 yılında LG’nin günümüzdeki akıllı telefonlara pek benzemeyen bir patenti ortaya çıkmıştı. 28 Eylül 2016 yılında yayınlanan patentte, katlanabilir bir telefon yer alıyor. “Mobil Terminal” olarak adlandırılan bu cihaz, ikiye bölündüğü takdirde iki ekranda da ayrı işlemler yapmaya olanak tanıyordu. İki kişi kullanmadığı zaman tek bir kişinin iki ekranı düz bir şekilde kullanmasına izin veren bu patent, kullanım açısından bir hayli garipti.

Son dönemde akıllı telefon üreticilerinin katlanabilir ekrana sahip akıllı telefonlar üzerine yoğunlaştığı biliniyor. Samsung başta olmak üzere, Huawei, Apple, Microsoft gibi üreticiler katlanabilir ekranlar üzerinde çalışıyorlar. Önümüzdeki sene Galaxy X’le katlanabilir ekran piyasasına girmesi hazırlanan Samsung’a rakip olmak isteyen üreticiler, bu konuda çalışmalarını hızlandırdılar. Bu firmalardan biri olan LG’nin de, 2016’da tanıttığı bu patentin revize edilmiş halini piyasaya sürmesi bekleniyor.

LG Ne Yapacak?

Akıllı telefon gerektiği durumlarda iki kişi tarafından kontrol edilebilecek olsa da, katlanabilir ekranın tek amacı bu değil. İki ekran sayesinde bir kitabı simüle edebilecek akıllı telefon, kullanıcısına bu şekilde kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

2 Batarya

LG’nin ürettiği akıllı telefonda iki ekranın olması, normal olarak daha fazla batarya tüketimine neden olacak. Şirket, bu noktada müşterilerini memnun etmeyi hedefliyor. Telefonun iki bölümüne de batarya ekleyecek LG, bu sayede akıllı telefonun batarya ömrünü de yükseltmiş olacak.

2 Kulaklık Girişi

Katlanabilir ekrana sahip LG patentinin görsellerinde son derece farklı özellikler bulunduğu görülüyor. LG, patentlere uyarsa akıllı telefonda 2 tane 3.5 mm kulaklık girişi bulunacak. Bu sayede ekranlar birbirinden bağımsız olarak ses çıkışları sağlayabilecek.

LG’nin bu patentinin hayata geçip geçmeyeceği, ya da geçerse nasıl geçeceği konusunda bir açıklama yok. Ancak ilerleyen dönemde akıllı telefonların sürecini göz önünde bulundurunca, bu tarz bir cihazın geleceğini öngörebiliriz.