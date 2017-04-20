LG'den Türk Telekom'a Özel Uygun Fiyatlı İki Yeni Telefon!

Türk Telekom, LG tarafından Türk Telekom'a özel olarak geliştirilen Türk Telekom K8 ve Stylus 3 telefonlarının özelliklerini ve satış fiyatını açıkladı.

LG, geçtiğimiz aylarda resmi olarak dünya genelinde duyuruları gerçekleştirdiği LG K8 (2017) ve LG Stylus 3 isimli giriş seviyesindeki telefonlarını ülkemizde satışa sunmamıştı. Bugün Türk Telekom tarafından paylaşılan bilgiyle birlikte bu iki modelin Türk Telekom'a özel olarak ülkemizde satışa sunulacağı duyuruldu.

Türk Telekom ve LG ortaklığıyla Türkiye'deki tüketicilerle buluşacak olan uygun fiyatlı telefonlar ülkemizde sadece Türk Telekom tarafından alınacak. LG tarafından Türk Telekom'a özel olarak geliştirilen K8 (2017) ülkemizde 799TL peşin fiyatıyla satışa sunulurken Stylus 3 modeli ise 1399TL peşin fiyatıyla tüketicilerle buluşacak. Ayrıca telefonlar Türk Telekom ile tarifeye ek taahhütle alınabilecek. Öte yandan Türk Telekom, son 30 gün içinde faturalı hattını Türk Telekom'a getiren müşterilerine bu modellerde 384TL indirim yapacak.

Şimdi ise sizi telefonların teknik özellikleriyle baş başa bırakıyoruz. Ne yalan söyleyelim, fiyatlarına baktığımızda telefonlar bu teknik özelliklerle pek de cezbedici görünmüyor ancak yine de ilk defa bir akıllı telefon kullanacak kişiler için yeni gelenlere yönelik indirimi de hesaba kattığımızda tercih edilebilir modeller olabilir.

Türk Telekom (LG) K8 (2017) Özellikleri

- 5.0 inç 720p IPS LCD Ekran

- MediaTek MT6735 İşlemci

- 8GB / 16GB depolama alanı (Türk Telekom'daki modelin kapasitesi bültende belirtilmemiş)

- 1.5GB RAM

- 5MP 720p video kaydı yapan ön, 8MP 1080p video kaydı yapan arka kamera

- 2125mAh Batarya

Türk Telekom (LG) Stylus 3 Özellikleri

- 5.7 inç 720p IPS LCD Ekran

- MediaTek MT6750 ya da Snapdragon 415 İşlemci (Türk Telekom'daki modelin işlemcisi bültende belirtilmemiş)

- 16GB depolama alanı

- 2GB ya da 3GB RAM

- 5MP çözünürlüklü ön, 13MP çözünürlüklü arka kamera

- 1.8mm ince uçlu kalem

- 3200mAh Batarya