LG'nin Tutsanız Kırılacak İncelikteki 195 Ekran Televizyonu!

LG, 1 cm'nin 4'te biri inceliğine sahip 195 ekran OLED televizyonunu duyurdu.

Güney Kore’nin en büyük şirketlerinden birisi olan LG, televizyon konusunda muhteşem bir işe imza attı. Tam tamına 77 inçlik(195 ekran) OLED ekrana sahip bir televizyon olan LG 77W7, büyük olmasının yanında o kadar ince bir ekrana sahip ki televizyonu duvara mıknatısla monte edebiliyorsunuz.

4K UHD çözünürlüğünün yanında HDR desteğini de sunan 77W7, evinizden tüm dünyaya açılan bir pencere sunacak.

Fiyat konusunda dudak uçuklatan bir fiyata sahip olan LG 77W7, ülkemizin yanı sıra, dünya üzerinde kolay kolay satın alınabilecek bir televizyon değil. 20.000 dolardan(70.000 TL+KDV) satışa sunulmaya hazırlanan televizyon, şu an için aşırı lüks olsa da gelecekte ekranların nasıl olacağını bizlere gösteriyor.

Bir inçin onda biri(2,5mm) kalınlığıyla inanılmazı başaran LG, duvara monte edilmiş mıknatıslar yardımı ile televizyonu tam bir sanat eseri olarak gösteriyor. Televizyonun alt kısmında yer alan Dolby Atmos ses sistemi, LG’nin yeni teknolojisine göre yalnızca bir ses sistemi değil. Televizyonun ekran dışındaki tüm donanımlarını orada tutmayı seçen LG, duvara yalnızca ekranı monte etmeyi seçmiş.

Televizyonun absürt fiyatı düşünüldüğünde bu televizyonu almak şu an için hayal olabilir, ancak alabilme ihtimaliniz olsaydı tercih eder miydiniz? Çünkü bu televizyonu taşıması da ayrı bir dert.