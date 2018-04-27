LG'nin Yeni Akıllı Saati 'Watch Timepiece' İle Tanışın

LG, önümüzdeki pazartesi günü dahice bir 'hibrit' akıllı saat tanıtacak. Hem analog kadran hem de ekrana sahip olacak yeni LG Watch Timepiece, sıradan akıllı saatlerden sıkılanlar için farklı bir deneyim sunacak.

LG, önümüzdeki pazartesi günü yeni bir akıllı saat tanıtacak. Tüm detayları ortaya çıkan saatin adı 'LG Watch Timepiece'. Hibrit bir akıllı saat olması planlanan Watch Timepiece, akıllı özelliklerinin yanı sıra, mekanizmalı bir saat olacak. LG'nin yeni akıllı saati, Micro Gearbox adı verilen mekanizma sayesinde mekanik saat deneyimi sunarken, bir yandan da akıllı saat deneyimi sunacak.

Akıllı saatlerinde bugüne kadar Android Wear işletim sistemi kullanan LG, Google ile işbirliğine devam edecek. Android Wear'ın yerine gelen Wear OS işletim sistemine sahip olacak ilk saat LG Watch Timepiece olacak.

Paslanmaz çelik gövde ve IP68 sertifikasıyla gelen LG Watch Timepiece, fiziksel kadranlarıyla gerçek saat deneyimi yaşatacak. Cihaz, "Saat modu" adı verilen modda ekranı tamamen kapatarak tek şarjla 100 gün kullanım sunabilecek. Kadranların altına yerleştirilen 1.2 inçlik 360*360 çözünürlüğündeki LCD ekran kullanımdayken de 100 saat pil ömrü vadeden LG, her türlü kullanım senaryosunu düşünmüş gibi görünüyor.

Android temelli Wear OS sayesinde Google Play Store üzerinden uygulama ve saat arayüzü yükleyebileceğiniz saat, her ne kadar mekanik özelliğe sahip olsa da akıllı saat deneyiminden geri kalmamanızı sağlayacak. 45.5 x 45.4 x 12.9 mm boyutlara sahip olacak olan saat, 22 mm'lik silikon kayışla gelecek. Farklı kayış seçeneklerini de satışa sunacak olan LG, kişiselleştirme konusunda kullanıcılarını üzmeyecek.

Teknik Özellikler

Dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 2100 1.1 GHz işlemci

768 MB LPDDR3 RAM

4 GB eMMC depolama

Bluetooth 4.2 / Wi-Fi 802.11 b/g/n (LTE yok)

USB Type-C 2.0

LG Watch Timepiece, sızdırılan bilgilere göre Pazartesi günü tanıtılacak. Aura Siyahı ve Bulut Grisi renklerine sahip olacak saat, Haziran ayından itibaren piyasada kendine yer bulacak. Fiyatı konusunda ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.