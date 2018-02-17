LG'nin Yeni Amiral Gemisi Akıllı Telefonu Ortaya Çıktı

LG'nin Snapdragon 845 işlemcili, yeni bir amiral gemisi akıllı telefonu ortaya çıktı. Haziran ayında tanıtılacak "Judy" kod adlı cihazın "G" serisi ile adlandırılmayacağı söyleniyor!

LG'nin "G" serisi genelde tüketicileri tarafından pek de iyi anılan bir seri değil. Bunu LG'de farkında ve Barcelona'da yapılacak Mobile World Congress 2018'de tanıtacağı amiral gemisi cihazının LG V30 serisi olmasıyla, biraz bu kötü ünden kurtulması gerektiğinin farkına vardığı anlaşılıyor. Ancak LG'nin bir sonraki tanıtacağı amiral gemisi ortaya çıktığında, LG'nin "G" serisinden bu kadar vazgeçtiği ortaya çıkınca, bizi iyice şaşırttı.

LG'nin bu yıl çıkaracağı gerçek amiral gemisi cihazın özellikleri ve bilgileri ortaya çıktı. Haziran'da tanıtılacak bu cihaz da "G" serisine dahil olmayacak. Ancak şimdilik ismi belli olmasa da cihaz, "Judy" kod adıyla anılıyor. Yani herkesin merakla beklediği G7'den bir haber yok. Hatta bu gidişle, buna ilişkin resmi bir bilgi olmasa da, asla olmayabilir de.

Judy kod adlı cihaz Snapdragon 845 işlemci ile gelecek ve baz modelinde 4 gb ram ve 64 gb sabit hafıza bulunacak. Ancak cihazın bir "Plus" veya "S" modeline sahip olacağı ve bu modelin de yine aynı işlemci ile 6 gb ram ve 128 gb sabit hafızaya sahip olacağı söyleniyor. 6.1 inçlik HDR10 uyumlu ekrana sahip olacak cihazın ise 800 nit'lik parlaklığa sahip olacağı da diğer sızdırılanlar arasında.

LG'nin bu güce sahip bir ekranı, yeni "MLCD+" teknolojisi sayesinde Judy'ye koyabildiği belirtilmiş. Ekranın standart IPS LCD'lere göre %35 daha az şarj yediği söyleniyor. Ayrıca ekran paneli, standart ekran panellerine göre beyaz dengesini de ayrıca sağlayabilen bir RGBW renk paneli barındırıyor. Bugüne kadar görünüşe göre LG'nin en kaliteli ekranlarından birini barındıracak olan cihazın ise, batarya performansıyla ilgili bir bilgi şimdilik yok.

2 adet 16 mp'lik kameraya sahip olacak cihazın iki kamerasının da f/1.6 odak açıklığı aralığına sahip olduğu yine sızdırılanlar arasında. IP68 su ve toz geçirmezlik sertifikasına sahip olacak olan telefonun, ayrıca askeri standartlarda da dayanıklılığı olacağı bildirilmiş. Yapay zekalı kamera seçeneklerine ve kablosuz şarja sahip olacak telefonun bir de firmanın "boombox" olarak adlandırdığı surround ses kalitesine sahip hoparlörleri olacak.

Oldukça detaylı bir sızıntıyla gelmesine rağmen, şimdilik cihazın dış görünüşü belli değil. Ancak Haziran'da tanıtılacaksa muhtemelen cihazın resmi model bilgisini de yakında alırız. Ayrıca sızıntılar her zamanki gibi Evan Blass tarafından yapıldığı için muhtemelen doğru. Ancak Blass ilk defa bir sızıntıyı Twitter'da paylaşmak yerine VentureBeat'e yapmış. İlginç bir detay olmasının yanında, sızıntılara dair Blass tarafından bir açıklama yapılmaması ise başka bir ilginç nokta. Siz ne düşünüyorsunuz?