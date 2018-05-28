LG V30S ThinQ'nun Fiyatı Işık Hızıyla Düşüyor

LG'nin amiral gemisi ayarındaki yeni telefonu V30 modeli geçtiğimiz sene oldukça beğenilmişti. Şirketin yeni cihazı V30S ThinQ'nun fiyatı ise ilk çıktığı günden beri hızla düşüyor.

Geçtiğimiz aylarda Güney Kore'de ortaya çıkan LG V30S ThinQ, şu anda Amerika dahil birçok ülkede satılıyor. Cihazın satış fiyatı nisan ayında 929 dolar (4252 TL) olarak belirlenmişti, ancak telefon lansmanı sonrası fiyatı 730 dolara (3337 TL) düştü.

B&H adlı Amerikalı şirket, LG V30S ThinQ'yu 680 dolardan (3116 TL) satıyor. LG'nin önceki telefonu V30 da oldukça benzer özellikler taşıyor, ancak V30S ThinQ 4GB RAM ve 64GB depolama alanı yerine 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip.

Fiyatın bu kadar yüksek olması kullanıcılar tarafından sorgulanmaya başlamıştı. Şirket, bu sebeple fiyatı sürekli düşürme politikası izliyor. LG, bu gidişle daha birçok fiyat indirimine gidebilir gibi görünüyor.