LG'nin Yeni Tableti, Bir Kutu Koladan Daha Hafif!

LG yeni tableti ile orta segment müşterilerine hitap ediyor. Donanım özellikleri açısından eski tabletleri andıran cihaz, inceliği ve hafifliği ile dikkat çekiyor.

Alacağınız tabletin hem şık hem de hafif olmasını istiyorsanız, LG G Pad IV 8.0 FHD tam size göre. İsmini çok uzun tutmalarının yanında Full HD bir ekranla gelen 8 inç boyutunda ve yalnızca 290 gram ağırlığında olan tablet, günlük hayatımızda sık sık denk geldiğimiz kutu kolalardan daha hafif bir ağırlığa sahip. Bu hafifliğin en büyük sebebi, LG G Pad IV 8.0 FHD’nin yalnızca 6.9 milimetrelik bir inceliğinin olması olarak gösterilebilir.

Tabletin özelliklerine baktığımızda LG’nin isim canavarının en güçlü tabletler sınıfına girmediğini görüyoruz. Qualcomm Snapdragon 435 işlemci ile gelen cihazın 2 GB RAM’i ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Yalnız bu boyutu artırmak isterseniz cihaza 2 TB’a kadar microSD kart takabilirsiniz.

Önünde ve arkasında 5 MP’lik kameralar bulunan LG G Pad IV 8.0 FHD’de tabletlere kıyasla çok az bir batarya olduğunu görüyoruz. Cihazın bataryası yalnızca 3.000 mAh olarak gözüküyor. 8 inçlik bir ekran için yetersiz olduğu düşündüğümüz batarya sizleri ne kadar idare eder bilinmez.

Son olarak Android 7.0 Nougat ile kutudan çıkacak tablet, orta segment tablet arayanlar için uygun olabilir.