LG'nin Yeni Telefonu Q6'nın, Teknik Detayları Geekbench'de Y

LG'nin 11 Temmuz'da piyasaya süreceği yeni telefonu Q6'nın özellikleri Geekbench'te yayınlandı.

Şubat ayında G serisi'nin yeni telefonu G6'yı satışa sunan LG, şimdi de G6'nın minisi olarak tabir edilen Q6'yı piyasa sürmeye hazırlanıyor. Cihaza ait teknik detayların Geekbench'e girilmesiyle, cihazın bize ulaşacağı teknik özellikler hemen hemen ortaya çıktı.

11 Temmuz'da düzenlecek olan LGBarbeQ etkinliğinde tanıtılacak olan cihaz, Qualcomm'un Snapdragon 430 işlemcisini kullanacak. 3 GB RAM'e sahip olacak olan Q6, Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi ile çalışacak.

LG G6 modelinde olduğu gibi 18:9 en boy oranı ile gelecek olan Q6, (5.4) inç büyüklük de bir ekrana sahip olacak. Telefon tek çekirdek testinden 622 puan alırken, çoklu çekirdek testinden ise 1777 puan aldı.