LG OLED TV’ler Artık 3D Seste Fire Vermiyor

Sesin doğallığında kayıp yaşatan eski sistem, Ekim ayı sonunda yayınlanacak yeni güncelleme ile doğallığın korunduğu 3 boyutlu ses sistemine dönüşecek.

LG’nin mevcut OLED televizyonlarında Dolby Atmos ses dinlerken tüm ses sıkıştırılmış olarak çıktığı için, 3 boyutlu sesi canlı olarak dinlemek adına doğallıktan bir miktar taviz vermek durumunda kalıyoruz. Ama daha fazla fedakarlık yapmak zorunda kalmayacağız. LG Ekim sonunda çıkaracağı yeni bir güncelleme ile tüm 2017 OLED setlerinde firesiz Dolby TrueHD ses kalitesi sağlayacak. Eğer 4K Blu-ray film izliyorsanız, ki TrueHD desteği olan bir televizyonda izlenecek en olası şeydir, havada süzülen jetlerin sesini maksimum kalitede duyabileceksiniz.

Dolby formatının işe yarayacağı farklı alanlar da olacak. Örneğin konsol oyunları oynarken TrueHD ses verisi akışı devreye girerek, bu özelliği destekleyen oyunların sesin çözülmesi için doğrudan alıcınıza gönderilmesi sağlanacak. Aynı zamanda destekleyen bir sound bar kullanıyorsanız da TrueHD’nin yararlarından faydalanabileceksiniz. Kayıpsız ses çıkışını tam olarak hissedemeyebilirsiniz (özellikle de cihaz içi hoparlörlerde) ama, olaya şu açıdan bakmayı deneyin: Halihazırda OLED TV için okkalı bir ödeme yapmışsanız, karşılığında kaliteden ödün vermeyen bir ses sistemine de sahip olmanız gerekir.