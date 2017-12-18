LG, Orta Sınıf Telefonlarına Ödeme Sistemini Getiriyor

LG 2018’de çıkaracağı K10’da LG Pay sistemini getirecek. Telefonun CES 2018’de tanıtılması bekleniyor.

Samsung, LG ve diğer akıllı telefon üreticileri büyük bir iştahla CES(Tüketici Elektroniği Fuarı) fuarını bekliyorlar. Yeni teknolojilerin tanıtıldığı ve önümüzdeki senelerde göreceğimiz pek çok şeyle tanışmamızı sağlayan CES, Samsung’un beklenen Galaxy A8 ve Galaxy A8+ telefonları dışında LG’ye özel telefonları da duyuracak.

Güney Koreli mobil cihaz üreticisi LG, yeni orta sınıf telefonu LG K10(2018)’u bu fuarda tanıtacak gibi duruyor. Üst düzey amiral gemilerine nazaran biraz daha orta sınıf bir telefon olarak karşımıza çıkacak LG K10’un en büyük özelliği, LG PAY olacak gibi duruyor. Şirket, LG Pay sistemini bu telefonla birlikte ilk kez bir orta sınıf telefona getirmeyi hedefliyor.

LG K10(2018)’in LG Pay dışında bulundurması beklenen özellikleri şu şekilde;

1080p Full HD 5.3 inç ekran

1.2 GHz dört çekirdekli işlemci

3GB RAM

32GB depolama

3.000 mAh batarya

13 megapiksel arka kamera

5 megapiksel selfie kamerası

Parmak izi sensörü

FM Radyo

Telefonun şu anda bildiğimiz özellikleri bu şekilde. Kendisine orta-sınıf telefon arayan kullanıcılar 2018’de muhtemelen Android 8 Oreo ile çıkacak bu telefonu tercih edebilecekler.