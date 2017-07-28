LG Q6, 21 Ağustos'ta 349 Euro'ya Satışa Çıkacak

LG'nin o geniş ekranını orta seviyeye taşıdığı Q6 serisi telefonları 21 Ağustos'ta Avrupa'da resmen satışa çıkarılacak.

LG'nin FullVision 18:9 en boy oranlı akıllı telefon ekranı teknolojisini orta seviyeye getiren Q6, 349 Euro'luk fiyat etiketiyle Almanya'da 21 Ağustos'ta satışa çıkarılıyor.

18:9 ekran-gövde oranıyla gözleri üzerine çeken LG G6, aynı tasarımla Q6'ya aktarılmış ancak donanımı oldukça kırpılmış şekilde. 5.5 inçlik bir ekrana ve 1080p Full HD çözünürlüğe sahip olan Q6, 13 MP'lik bir ana kamera ve 5 MP'lik geniş açılı bir selfie kamerası bulunduruyor.

Cihazın iş gücünü oluşturan kalbinde Qualcomm Snapdragon 435 yer alıyor. 8 çekirdeğe sahip bu işlemcinin her çekirdeği 1.4 gHz hızında çalışabiliyor ve enerji tasarruflu Cortex-A53 mimarisine sahip. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolamayla gelecek model, Android 7.1.1 çalıştıracak.

Donanım alanında çipset dışında dengeyi yakalayan LG, sanıyoruz ki bu etiketi ekran için talep ediyor. 349 Euro bizim ülkemizde yaklaşık olarak 1.450 lira yapıyor. Vergilerle birlikte tahminen telefon 1.600-1.800 lira arasında satılacaktır. Bu telefon satışa çıktığında satın almayı düşünür müydünüz?