LG G6'nın yeni versiyonu olacağı düşünülen Q6 modelinin çıkışı, Amerikan İletişim Patent Dairesi FCC'ye yapılan yeni başvurudan sonra iyiden iyiye kesinlik kazandı.

Amerikan İletişim Komisyonu FCC’nin Perşembe günü listeye koyduğu yeni bir LG Q6’nın çıkacağına dair rivayetler var. Yeni versiyon, LG G6’nın revize edilmiş hali olabilir. Söz konusu cihazın model numarası LG-M700TV olarak belirtilmiş. Sektörel kaynakların daha önce LG Q6’nın LG-M700 serisinin bir parçası olacağına dair iddialarını da göz önünde bulundurursak, bunun gelecek telefon serisinin bir çeşidi olacağını söyleyebiliriz.

Yeni yayınlanan belgeler cihazın Android Nougat’ın bir sürümü üzerinde çalışacağı dışında pek bilgi vermiyor. Bununla birlikte LG Q6 Nisan ayından bu yana, telefonun LG G6 Mini olacağına dair ilk çıkan haberler de dahil olmak üzere bazı söylentilere konu olmuştu. Sektöre vakıf bazı kişiler LG Q6’nın 5.4 inch ekran paneli olacağını ve bu şekliyle LG G6’da kullanılan ‘Full Vision’ ekranının daha küçük bir versiyonu olacağını söylüyorlar. Bu şekliyle 18:9 görüntü oranını yakalayacak olan cihaz, akranlarına oranla belirgin ölçüde daha uzun olacak. Yeni bir Full Vision panelinin varlığı aynı zamanda LG Q6’nın hemen hemen çerçevesiz bir tasarıma sahip olma ihtimaline de işaret ediyor. Bu haliyle tıpkı bu baharda İspanya’da düzenlenen MWC’de yayınlanan selefine benzer olarak.

Diğer söylentiler LG Q6’nın daha kompakt özellikte olacağına işaret ediyor olmakla birlikte, eski modeldeki 4GB’ RAM’e oranla 3GB RAM barındıracak olması ve aynı zamanda eski modelde bulunan dual kamera tertibatının olmayacak olması nedeniyle biraz daha güçsüz bir revizyon olacağına da işaret ediyorlar. Telefonun arkasında bulunan tekil merceğin 13-megapixel’in bir çeşidi olacağına dair bir söylenti var. Eğer bu bilgi doğruysa, LG Q6, f/1.8’lik odak aralığıyla Sony’nin IMX258 sensörüne benzer performans gösterebilir. Güney Kore’li orijinal ekipman üreticisinin cihazı ne zaman çıkaracağı henüz bilinmiyor fakat FCC’de sertifikalandırıldığına göre, Amerika’da piyasaya sürülme ihtimali neredeyse kesin gibi.

Telefonla ilgili yeni detaylar geldikçe bildirmeye devam edeceğiz.