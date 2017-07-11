LG Q6 Serisi 18:9 Ekranlarla Resmi Olarak Duyuruldu

LG'nin fiyat performans serisi Q6 resmi olarak duyuruldu. Cihazın donanım yönünde bazı kesintileri olduğunu görmemize rağmen tasarım konusunda G6'ya sadık kalınmış.

18:9 veya 18.5:9 en boy oranına sahip telefonlar, günümüzde yeni yeni yaygınlaşıyorlar. Daha uzun ve ince tasarıma sahip bu telefonları tek elle kullanmak çok daha rahat olduğu için, yakın gelecekte diğer amiral gemilerinin de bu ekran oranlarını desteklemesini bekliyoruz. İşte tam bu noktada amiral gemisine gerek duymadan bu en-boy oranını satın alabileceğiniz yeni telefon serisi duyuruldu. LG G6’nın ardından duyurulan LG Q6 serisi fiyat performans telefon olarak gözükmesine rağmen, tasarımından asla taviz vermemiş.

LG Q6, LG Q6 Plus ve LG Q6a isimleriyle üç farklı modelde piyasaya sunulacak telefon, G6’da olduğu gibi 18:9 en-boy oranında 5.5 inçlik bir ekrana sahip olacak. Çözünürlük olarak 2160 x 1080'i destekleyen Q6, 7000 serisi alüminyumdan yapılmış metalik çerçevesi sayesinde son derece sağlam bir kasayla geliyor.

Orta sınıf telefonlar olarak piyasaya sürülecek Q6’ların hepsinde Snapdragon 435 bulunuyor. Q6 Plus, 4GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla gelirken, normal Q6’da 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Serinin en uygun hesaplı telefonu Q6a’da ise 2/16 GB seçenekleri yer alıyor.

Üç cihazın geriye kalan özellikleri birebir aynı. Tüm Q6’ların arkasında 13 MP standart açıda kamera bulunurken, ön tarafta geniş açılı 5 MP’lik kamera yer alıyor. Android 7.1 Nougat ile gelecek yeni telefonların özelliklerine aşağıdan göz atalım.

LG Q6

Ekran: 5.5 inç 18:9 FHD+ FullVision 442ppi ekran

5.5 inç 18:9 FHD+ FullVision 442ppi ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 435 Mobil Platform

Qualcomm Snapdragon 435 Mobil Platform RAM: 3 GB

3 GB Depolama: 32 GB

32 GB Arka Kamera: 13 MP Standart Açılı Sensör

13 MP Standart Açılı Sensör Ön Kamera: 5 MP Geniş Açılı Sensör

5 MP Geniş Açılı Sensör Pil: 3.000 mAh(Çıkarılabilir değil)

3.000 mAh(Çıkarılabilir değil) Ağ: LTE/3G/2G

LTE/3G/2G Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b. g. n/ Bluetooth 4.2/ NFC/ USB Type-B 2.0/ FM Radyo

Wi-Fi 802.11 b. g. n/ Bluetooth 4.2/ NFC/ USB Type-B 2.0/ FM Radyo İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat

Android 7.1.1 Nougat Boyutlar ve ağırlık: 142.5 x 69.3 x 8.1 mm / 149g

142.5 x 69.3 x 8.1 mm / 149g Renkler: Astro Siyah, Buz Platinum, Terra Altın

LG Q6 Plus

Ekran: 5.5 inç 18:9 FHD+ FullVision 442ppi ekran

5.5 inç 18:9 FHD+ FullVision 442ppi ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 435 Mobil Platform

Qualcomm Snapdragon 435 Mobil Platform RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB

64 GB Arka Kamera: 13 MP Standart Açılı Sensör

13 MP Standart Açılı Sensör Ön Kamera: 5 MP Geniş Açılı Sensör

5 MP Geniş Açılı Sensör Pil: 3.000 mAh(Çıkarılabilir değil)

3.000 mAh(Çıkarılabilir değil) Ağ: LTE/3G/2G

LTE/3G/2G Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b. g. n/ Bluetooth 4.2/ NFC/ USB Type-B 2.0/ FM Radyo

Wi-Fi 802.11 b. g. n/ Bluetooth 4.2/ NFC/ USB Type-B 2.0/ FM Radyo İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat

Android 7.1.1 Nougat Boyutlar ve ağırlık: 142.5 x 69.3 x 8.1 mm / 149g

142.5 x 69.3 x 8.1 mm / 149g Renkler: Astro Siyah, Buz Platinum, Deniz Mavisi

LG Q6a

Ekran: 5.5 inç 18:9 FHD+ FullVision 442ppi ekran

5.5 inç 18:9 FHD+ FullVision 442ppi ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 435 Mobil Platform

Qualcomm Snapdragon 435 Mobil Platform RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 16 GB

16 GB Arka Kamera: 13 MP Standart Açılı Sensör

13 MP Standart Açılı Sensör Ön Kamera: 5 MP Geniş Açılı Sensör

5 MP Geniş Açılı Sensör Pil: 3.000 mAh(Çıkarılabilir değil)

3.000 mAh(Çıkarılabilir değil) Ağ: LTE/3G/2G

LTE/3G/2G Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b. g. n/ Bluetooth 4.2/ NFC/ USB Type-B 2.0/ FM Radyo

Wi-Fi 802.11 b. g. n/ Bluetooth 4.2/ NFC/ USB Type-B 2.0/ FM Radyo İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat

Android 7.1.1 Nougat Boyutlar ve ağırlık: 142.5 x 69.3 x 8.1 mm / 149g

142.5 x 69.3 x 8.1 mm / 149g Renkler: Astro Siyah, Buz Platinum, Terra Altın

Çıkış Fiyatı ve Tarihi

Telefon Ağustos ayında Asya, Avrupa, Latin Amerika ve Kuzey Amerika’da satışa sunulacak. Fiyatı konusunda henüz açıklama yapmayan LG’nin ilerleyen günlerde fiyatını açıklaması bekleniyor.

Bu özelliklerle çıkan LG Q6 serisi için düşünceleriniz nelerdir? Telefonun fiyatı da uygun olursa tercih edilebilir mi?