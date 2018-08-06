LG'nin orta seviyedeki yeni üyesi LG Q8 (2018), kullanışlı özellikleri ve tartışmaya açık fiyatı ile resmi olarak tanıtıldı. Bir giriş-orta seviye akıllı telefon LG Q8 (2018), buna karşın orta-üst seviye akıllı telefonlar ile rekabet edebilecek bir fiyat etiketine sahip.

Q7 ailesini sadece birkaç ay önce tanıtmış olan LG, Q serisinin yeni üyesi LG Q8 (2018)’i de resmi olarak tanıttı. Q7’ye göre çok daha büyük bir ekrana sahip olan LG Q8 (2018), bir alt modelinde olduğu gibi MIL-STD 810G askeri sınıf dayanıklılığa ve IP68 suya ve toza karşı direnç sertifikasına sahip.

Kamera konusunda portre modu, QLens gibi özellikler sunan yeni LG Q8 (2018), ses konusuna geldiğimizde ise Hi-Fi, DTS:X 3D Surround Ses ve Hi-Fi Quad DAC gibi özellikleri ile ön plana çıkıyor. 3300mAh gibi standart günlük kullanıma yetecek bir pile sahip olan cihaz, Qualcomm Quick Charge 3.0 desteği ile batarya dolum süresini kısaltıyor.

LG Q8 (2018) Özellikler

İşlemci: Snapdragon 450

RAM: 4GB

Depolama: 64GB+MicroSD

Ekran: 6.2 inç Full HD+

Arka Kamera: 16MP

Ön Kamera: 5MP

Batarya: 3300mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Bağlantı: 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 4.2 LE, GPS / GLONASS, USB Type-C 2.0

Aurora siyahı ve Fas mavisi renk seçenekleri ile tüketiciler ile buluşacak olan LG Q8 (2018), yaklaşık 470 dolar (2350 TL) fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Elbette ki bu fiyata ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil. Cihaz ilk olarak Güney Kore’de satışa çıkacak ancak kısa sürede diğer ülkelere de sunulması bekleniyor.