LG Q8 Güney Kore'de Satışta, Q6'da Haftaya Çıkacak

LG'nin Temmuz ayında tanıttığı "küçük V20" dediğimiz akıllı telefonu Q8, Güney Kore'de satışa çıkarıldı

LG'nin sessiz sedasız tanıttığı, bizim de haberini yapıp duyurduğumuz akıllı telefonu Q8, Güney Kore'de satışa çıkarıldı. Daha çok orta-üst segmente hitap eden telefon "V20'nin kopyası" olarak biliniyor.

İlk olarak kendi memleketinde telefonunu satışa çıkaran LG, 5,2 inç ekranlı V20'nin küçüğüne 616.000 Kore Wonu etiket koymuş durumda. Bu parayı dolara çevirirsek yaklaşık 545 dolar yapıyor, bu donanımda bir akıllı telefon için uygun fiyat diyebiliriz. Titan ve Pink şeklinde iki renkten satışa çıkan telefon yakın zamanda diğer pazarlara da açılacaktır.

LG Korea Mobile Group Başkanı Lee Sang-gyu'ya göre, LG Q8 firmanın amiral gemisi G6'ya daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak yer alıyor. Yetkili aynı zamanda Q serisinin üst seviye modellerdeki çekirdek fonksiyonları uygun fiyata sunacağını da belirtti. LG aynı etkinlikte firmanın daha alt segment iki akıllı telefonu olacak olan Q6 ve Q6+'ın da 29 Ağustos'ta Kore başta olmak üzere satışa çıkacağını ifade etti. Q6 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolamayla gelirken Q6+ 4 GB RAM ve küçük kardeşinin iki katı dahili depolamayla gelecek.

Hatırlatmak için; LG Q8, geçen yılın V20'sine göre fazlası olan ancak eksiği olmayan bir model olarak karşımıza çıkıyor. Qualcomm Snapdragon 820, 4 GB RAM ve 32 GB depolamaya sahip telefonda QHD çözünürlükte 5,2 inçlik bir ekran yer alıyor.