LG, G6'nın Galaxy Note 7 Gibi Bataryasının Patlamayacağını Garanti Ediyor!

Geçtiğimiz yıl Samsung’un başını fazlasıyla yakan Note 7’deki batarya sorunlarını yaşamak istemeyen LG, G6’nın bataryasına ayrı bir özen ile geliştiriyor.

2016 yılında birçok farklı ve iyi telefon piyasaya çıkmış olmasına rağmen akıllarda Samsung Galaxy Note 7’nin yaşadığı batarya sorunlarıyla kalacak gibi. Bu sebeple diğer firmalar da Samsung’dan ders çıkartarak gerekli önlemleri almaya devam ediyor.

Ancak Samsung’un bu hatasını kullanan LG, hem V20 ile 5.7 inç klasmanının en güçlüsü olabilmişken aynı zamanda LG’nin telefonlarında güvenliğin ön planda olduğuna dair sürekli vurgu yaparak bunu koz olarak epey kullandı. Şimdi ise aynı derdi çekmemek için hazırlığını yapan LG, ayrıca sıvı soğutma sistemi ile bataryayı daha güvence altına alacak. Aynı zamanda bunun garantisini de veren LG Electronics'ten Lee Seok-jong, LG G6'nın güvenli bir telefon olacağını vurguluyor.

Normalde de batarya konusunda sağlam çalışmalar yapan, G Flex ile eğimli batarya işine bile girebilen LG’nin olası batarya problemlerini önleme noktasında da başarılı olacağı görülüyor. Ancak olur da Samsung’a bu kadar yüklendikten sonra benzer bir sorun yaşaması büyük sıkıntı yaratacaktır.