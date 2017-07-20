LG Sessiz Sedasız Yeni Q8 Modelini Tanıttı

LG'nin daha yeni tanıttığı Q6 serisi telefonlarının yanına daha üst seviye olan Q8, hiç bir açıklama olmadan tanıtıldı.

LG'nin bu yıl başladığı hızlı akıllı telefon tanıtma dönemi, LG Q8 ile devam ediyor.

Neredeyse her açıdan küçük bir LG V20 olan cihaz, LG Q6 serisinden çok daha güçlü donanıma sahip. Geçtiğimiz yılın özelliklerle dolu telefonu LG V20'nin küçük hali olan cihaz, 5.2 inçlik bir ekrana sahip.

Tasarımsal olarak LG V20'nin kopyası olan telefon, ön tarafta Quantum IPS tipi Quad HD çözünürlüklü bir ekran ve onun üzerinde de 160x1040 çözünürlüğünde ikincil ekran bulunuyor. Bu ekranın yanında yer alan selfie kamerası 5MP'lik geniş açılı bir sensöre sahip. Arka tarafta yine V20 gibi tamamen metal bir gövde, biri geniş açılı olmak üzere iki kamera ve parmak izi okuyucuyu üzerinde bulunduruyor. Bu kez arka kapağın çıkarılamaz oluşu, V20'den ayrılan sayılı özelliklerinden biri. Ancak bu kapağın çıkamaması iyi bir amaca hizmet ediyor; su geçirmezlik. Cihaz IP67 su geçirmezlik sertifikasına sahip.

Bize görünmeyen ama kullanımı etkileyen donanıma gelirsek, cihazın kalbinde 2016 yılının amiral gemisi işlemcisi Qualcomm Snapdragon 820 atıyor. 4 GB RAM ve 32 GB dahili depolamayla desteklenen cihaz, microSD hafıza kartı yuvası da bulundurması sayesinde kullanıcılara muhtemelen depolama sıkıntısı yaşatmayacaktır. Yine de 32 yerine 64 GB dahili depolama olsa tadından yenmezdi. Telefon, boyutuna göre endüstri standardı olan 3.000 mAh pile sahip ve Android 7.0 yüklü şekilde geliyor.

En önemli kısmı olan fiyat konusunda herhangi bir bilgimizin olmadığı Q8, umuyoruz doğru fiyatlandırılır ve G6'ya güzel bir alternatif olarak piyasada yerini alır. Şimdiki bilgilerle, LG'den V20'nin tüm güzel özelliklerini devam ettiren ya da iyileştiren kompakt bir telefon önümüzdeki ay satışa çıkarılıyor.