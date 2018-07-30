Güney Koreli elektronik devi LG’nin geçtiğimiz yıldan bu yana sınırlı sayıda ürettiği Signature Edition isimli akıllı telefon serisinin yeni üyesi tanıtıldı. Cihaz kutu içerisinden gelen ücretsiz Bang & Olufsen kulaklıkları ve seramik gövdesiyle gözleri doldururken, teknik açıdan da kullanıcıyı yüz üstü bırakmıyor.

Aralık 2017’de LG, son derece sınırlı sayıda üretip aktif olduğu bütün pazarlara dağıtmadığı bir telefon çıkarttı. Signature Edition adını verdiği bu seri, bir bakıma LG’den yıllardır beklenen kararlılığın sembolü gibiydi. Aradan bir yıl geçmeden yeni bir Signature Edition cihazı görmek sürpriz yarattı. Güney Kore’de düzenlenen etkinlikte cihaz görücüye çıktı.

Çift arka kamera ve seramik bir gövdede bulunan cihaz, kutu içerisinde ücretsiz olarak sunulan bir de Bang & Olufsen H9i kulaklıklarla geliyor. Şimdilik satış süreci için sadece Güney Kore planlarının açıkladığı telefonu bu kez daha geniş pazarlarda ve ülkemizde de görmek güzel olacaktır, ancak bu konuda yapılmış resmi bir açıklama henüz yok. Kore pazarında 13 Ağustos’tan itibaren 1.999.800 Kore Wonu yani yaklaşık 8.700 TL’ye satışa sunulacak.

Bu fiyat gerçekten çok yüksek: Peki LG SE için değer mi?

Zirkonyum ve seramik gövde çizilmelere karşı oldukça dayanıklı bir alaşım sunuyor. Cihazın ekranının alt ve üst kısmında çerçeveler bulunuyor. Parmak izi sensörü ise arka tarafta, kameraların hemen altında. Çift kamera kurulumu yatay olarak konumlandırılmış iki sensörden oluşuyor. Genel olarak tasarım açısından 2017 SE sürümüyle arasında çok ciddi bir fark yok. Çentiksiz bir ekran, özel bağlantı noktaları haricinde LG SE’nin biraz Essential Phone’u hatırlattığını belirtelim.

LG Signature Edition 2018 Teknik Özellikleri: