Aralık 2017’de LG, son derece sınırlı sayıda üretip aktif olduğu bütün pazarlara dağıtmadığı bir telefon çıkarttı. Signature Edition adını verdiği bu seri, bir bakıma LG’den yıllardır beklenen kararlılığın sembolü gibiydi. Aradan bir yıl geçmeden yeni bir Signature Edition cihazı görmek sürpriz yarattı. Güney Kore’de düzenlenen etkinlikte cihaz görücüye çıktı.
Çift arka kamera ve seramik bir gövdede bulunan cihaz, kutu içerisinde ücretsiz olarak sunulan bir de Bang & Olufsen H9i kulaklıklarla geliyor. Şimdilik satış süreci için sadece Güney Kore planlarının açıkladığı telefonu bu kez daha geniş pazarlarda ve ülkemizde de görmek güzel olacaktır, ancak bu konuda yapılmış resmi bir açıklama henüz yok. Kore pazarında 13 Ağustos’tan itibaren 1.999.800 Kore Wonu yani yaklaşık 8.700 TL’ye satışa sunulacak.
Bu fiyat gerçekten çok yüksek: Peki LG SE için değer mi?
Zirkonyum ve seramik gövde çizilmelere karşı oldukça dayanıklı bir alaşım sunuyor. Cihazın ekranının alt ve üst kısmında çerçeveler bulunuyor. Parmak izi sensörü ise arka tarafta, kameraların hemen altında. Çift kamera kurulumu yatay olarak konumlandırılmış iki sensörden oluşuyor. Genel olarak tasarım açısından 2017 SE sürümüyle arasında çok ciddi bir fark yok. Çentiksiz bir ekran, özel bağlantı noktaları haricinde LG SE’nin biraz Essential Phone’u hatırlattığını belirtelim.
LG Signature Edition 2018 Teknik Özellikleri:
- 6 inç QHD+ (2880x1440 piksel), 18:9, 538ppi piksel yoğunluklu ekran,
- Adreno 630 GPU destekli Snapdragon 845 işlemci yongası,
- 6GB RAM,
- 256 GB dahili depolama 2 TB’a kadar microSD kart desteği,
- 16 MP f/1.6 diyafram ve 71 derecelik geniş açılı birincil objektif, 16 MP f/1.9 diyafram 107 derecelik geniş açılı ikincil objektifli çift arka kamera;
- 8 MP f/1.9 diyafram, 80 derece geniş açılı ön kamera,
- 3300 mAh batarya, Quick Charge 3.0 desteği
- 3.5 mm kulaklık girişi
- 4G VoLTE, Bluetooth 5.0 LE, NFC, GPS, USB Type-C, Wi-Fi 802.11
- Boyutlar: 151.7 x 75.4 x 7.3 mm, 157 gram
- IP68 ile su ve toz dayanıklılığı
- Android 8.1 Oreo