LG, Sony’nin Amiral Gemileri İçin ‘Esnek Ekran’ Üretiyor!

Teknoloji şirketleri arasındaki tedarik anlaşmaları hız kesmeden devam ediyor. Güney Kore devi LG, Japon devi Sony için akıllı telefonlarda kullanılmak üzere esnek OLED ekran üretimi yapacağını resmen açıkladı.

Akıllı telefon sektöründeki şirketler arasında yapılan çeşitli tedarik anlaşmaları, piyasayı daha da hareketli bir hale getiriyor. Günümüzün en iyi akıllı telefonlarından birisi olan iPhone X için Samsung’un Apple ile yaptığı ekran anlaşması, bu konudaki en sağlam örneklerden. Aynı şekilde LG ve Sony arasında kurulan, ekran üretimi anlaşması da mevcut.

Görüntü sistemleri konusunda rüştünü zaten ispatlayan LG, geleceğin ekran teknolojilerini üreten sayılı firmalardan birisi. Bu tecrübesini Sony markalı televizyonların ekranlarını üretmek için bir süredir kullanan LG, katlanabilir ekran üretmeyi başaran ilk şirketler arasında da yer alıyor.



LG'nin esnek OLED ekran paneli

Sony ile ekran ortaklığını genişleten firma, ürettiği esnek OLED ekranları, Japon devinin akıllı telefonları için seri üretime sokacak. Sony, LG’nin ekran birimi olan LG Display ile yakaladığı çıkıştan sonra böyle bir anlaşmaya yanaşmış gibi görünüyor. Çünkü kazançlarını arttırmak ve kara geçmekle kalmadı, LG panele sahip televizyonlarıyla pazarları alt üst etti. 12 milyon adet hedef koyduğu satışlarda 12.5 milyon rakamına ulaştı.

Ancak Sony’nin akıllı telefon sektöründeki düşüşü sürüyor. Gerek tasarım anlayışı, gerek son trendlere ilişkin sığ bakış açısıyla Sony, son 3 yıldır akıllı telefon satışlarında dibi boyluyor. Hatta bu durumdan sıkılan firma yetkililerinin 2018’de bir değişim başlatmak için düğmeye bastıklarını aşağıdaki haberimizde dile getirmiştik:

LG ile akıllı telefonlara esnek ekran sunmaya hazırlanan firmanın böyle fiziksel bir kabiliyete sahip cihazı piyasaya süreceği bilinmiyor, ancak LG’nin seri üretime başladığı söyleniyor.

Teknoloji dünyasının liderlerine göre Sony’nin katlanabilir ekranlı cihazları, yeni bir akımın başlangıcı olacak. Belki de küllerinden doğan bir dev göreceğiz.

Peki, uygun bütçeniz olduğu takdirde Sony’nin esnek ekranlı cihazlarından satın alır mısınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyoruz.