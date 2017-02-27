Geçtiğimiz yıl ilk VR gözlüğüyle pek de başarılı olamayan LG, bu kez SteamVR platformunu kullanan bir sanal gerçeklik gözlüğüyle karşımıza çıkacak.

Sanal gerçeklik gözlükleri hızla hayatımızın bir parçası olmaya devam ederken LG, ilk sanal gerçeklik gözlüğünü geçtiğimiz yıl LG G5 modeliyle birlikte duyurmuş ve normal gözlük gibi takılabilen hafif bir sanal gerçeklik gözlüğüyla başta beğenileri toplamıştı. Ancak daha sonra bu gözlüğün tam olarak gözün etrafını sarmaması nedeniyle dışarıdan çok fazla ışık alması, LG'nin olumsuz tepkiler almasına neden olmuştu.

Şimdi ise ortaya çıkan yeni bilgiler, LG'nin yeni bir sanal gerçeklik gözlüğü üzerine çalıştığını gösteriyor. Bu kez PC platformuna yönelik bir sanal gerçeklik gözlüğü sunacak LG bu konuda Valve ile çalışıyor. Böylelikle SteamVR platformuyla gelecek LG'nin yeni VR gözlüğü, görünüşe bakılırsa HTC Vive'dan sonra SteamVR destekli ilk sanal gerçeklik gözlüğü olacak.

Öte yandan LG'nin yeni gözlüğü hakkında farklı bir bilgi yok. Umarız LG, LG 360 VR gözlüğünde yaptığı hataları tekrarlamaz ve karşımıza ses getirecek bir sanal gerçeklik gözlüğüyle çıkar. Bakalım şirket Oculus Rift ve HTC Vive gibi rakiplerini alt ederek sanal gerçeklik dünyasının önemli markalarından biri olmayı başarabilecek mi?