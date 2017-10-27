Ana akım telefon üreticileri arasındaki rekabet LG’ye bir türlü yaramadı. Her ne kadar başarılı cihazlar üretse de kapıdaki mali krize engel olamadı. Firma son 3 aylık süreçte 331.17 milyon dolarlık zarara uğradı.

Günümüzün en iyi telefon üreticileri kimdir diye sorsak, sanıyoruz ki LG’nin de adı geçecektir. Apple ve Samsung karşısında pazara bir yerden kafasını sokan ve pastadaki dilimini arttırmaya çalışan firma, her yıl ürettiği amiral gemisi modelleriyle raflarda yerini alıyor. Ancak bir türlü dikiş tutturamadığı tasarım anlayışı ve geleneksellikten uzak cihazları, teknik özelliklerine bakmaksızın tüketicinin gözünden düşüyorlar.

2017’nin Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin mobil biriminin mali raporlarını paylaşan şirket, 331.17 milyon dolarlık dev bir kriz içinde. Aslında dışarıdan bakıldığında bu kriz, geçen yıl yaşanan mali krizden %13 oranında daha küçük. Nitekim krizlerdeki istikrar firmaya ağır darbeler vuruyor.

Biraz daha geçmişe döndüğümüzde vahim tablo daha da netleşiyor. 2014 yılının üçüncü çeyreğinde LG, toplam 16.8 milyon akıllı telefon satmayı başardı. Bu rakam 2017’ye gelindiğinde 13.7 milyona geriledi. Dolayısıyla 3 yıl içinde satışları %18.4 gerilemiş oldu. Bu payı ele geçiren ve LG’nin tabağından yemeye başlayan firma ise tahmin edebileceğiniz gibi Samsung. LG G5 gibi başarısız bir tasarım yüzünden düşmeye başlayan satışları, firmanın yeni amiral gemileri bile toparlayamadı.

Bu durum elbette LG’nin piyasadan elini eteğini çekeceği anlamına gelmiyor. Firma, zaten ekran ve televizyon sektörünün lideri ve diğer alanlarda yüksek satış rakamlarına sahip. Dolayısı ile önümüzdeki yıl üreteceği amiral gemilerine yapılan yatırımı arttırır ve başarılı ürünler ortaya koyarsa bir umudu var.

Samsung’ıun önümüzdeki yıl çıkartmayı planladığı Galaxy S9 ve S9 Plus modelleri, Snapdragon 845 işlemcisiyle gelmeleri bekleniyor. LG’nin de mutlaka G7 modelinde aynı işlemciyi kullanması lazım. Eğer LG G7 ve diğer cihazlar beklentilerin altında kalırlarsa, firma gerçekten büyük sorunlarla baş etmek durumunda kalacaktır.