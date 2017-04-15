LG, Türkiye'de Telefon Pazarından Çekildi mi?

Hatırlayacak olursanız LG'nin Türkiye'de telefon pazarından çekileceği iddiaları bir süredir konuşuluyordu. LG G6 modeliyle birlikte LG'nin ülkemizdeki akıbeti belli oldu.

Hatırlayacak olursanız birkaç ay önce LG G5 modelinin ülkemizde tahmin edilen satış rakamlarına ulaşamaması ve özellikle ithalatçı garantili satıcıların LG ürünlerini Türkiye fiyatından çok daha ucuza satması, bunun üzerine de LG G4 ve LG G5 modellerinde kronikleştiği kabul edilen problemler nedeniyle LG'nin Türkiye'de telefon pazarından çekileceği konuşuluyordu. LG'nin ülkemizde akıllı telefon pazarıyla ilgili nasıl bir strateji izleyeceği netleşti.

Edindiğimiz bilgilere göre LG, Türkiye'de akıllı telefon pazarından çekilmedi çünkü son dönemlerde LG her ne kadar önemli problemlerle karşılaşmış olsa da bu problemler sadece Türkiye'de LG'nin başına gelmedi ve LG, Türkiye'nin hala akıllı telefon pazarında önde gelen şirketlerinden bir tanesi. Ancak tüm problemleri çözerek tüketicilere daha uygun fiyatlarla ürün sunmak isteyen şirket, LG G6 modeliyle birlikte farklı ithalatçılarla çalışmaya başladı.

Daha önceden LG'nin akıllı telefonları resmi LG Türkiye garantisi altında LG Electronics Ticaret A.Ş. tarafından Türkiye'ye ithalatı sağlanan LG akıllı telefonları artık farklı ithalatçı şirketler tarafından Türkiye'ye getirilecek. Bu durumda da LG'nin Türkiye'de garanti desteğini de farklı şirketlere devredip devretmeyeceği gündeme geliyor.

LG'nin belirttiğine göre garanti sürecinde kullanıcılar için değişen bir şey olmayacak. LG akıllı telefon kullanııcıları, LG Türkiye Garantili olarak telefonlarını kullanmaya devam edecek ve satış sonrası destekle LG Türkiye ilgilenecek. Kısacası, sadece telefonların yurtdışından alınarak Türkiye'ye getirilmesiyle LG, maddi açıdan biraz daha hafifleyecek böylelikle hem tüketicilere daha uygun fiyatlı ürünler sunacak hem de kullanıcılarına daha iyi yoğunlaşabilecek. Kısacası tüketici tarafında sistemsel olarak pek de değişen bir şey olmayacak.

LG G6 modelinde uygun fiyat stratejisi izlendi mi?

Yazıda da belirttiğimiz gibi LG G6, Türkiye'ye LG'nin anlaşmalı olduğu ithalatçı firmalar tarafından getiriliyor ancak cihazın 3699TL'lik fiyat etiketi birçok kullanıcıya göre yüksek. Peki yakından baktığımız zaman LG G6 Türkiye'de uygun fiyatla mı satışa sunuldu?

Telefon 3699TL'ye değer mi değmez mi konusunu bir kenara atacak olursak; bildiğiniz gibi LG V20 modeli ülkemizde 2999TL'den gelmişti. Bu süreçteki döviz kurunun yansımalarıyla birlikte aslında LG, G6 modelini LG V20'ye oldukça yakın bir fiyatla getirirken döviz kurundaki artış nedeniyle fiyatı yükseltmek durumunda kaldı. Bu noktada da LG'nin telefonlarını aslında daha uygun fiyatla Türkiye'ye getirmeye başladığı söylenebilir.

Peki isiz LG'nin ülkemizdeki pazar payıyla ilgili ne düşünüyor ve bu stratejisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.