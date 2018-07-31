LG V20 Telefonlar Android Oreo Güncellemesine Kavuştu

Yaklaşık bir hafta önce Koreli LG V20 kullanıcıları tarafından yapılan bildirimlere göre cihazlar, Android 8.0 Oreo güncellemesi almaya başlamışlardı.

Geçtiğimiz hafta Kore’de bulunan LG V20 modellerinin güncelleme almaya başlamasından sonra Amerikalı operatör sağlayıcı Sprint’e bağlı LG V20 modelleri de Android Oreo güncellemesine sırasıyla kavuşuyorlar. Daha önce Temmuz ayında bir güvenlik güncellemesi alan cihazlar böylece Oreo işletim sistemine terfi etmiş olacaklar.

Sprint’e bağlı olan LG V20 cihazları diğerlerinden farklı olarak çeşitli güncellemeleri biraz daha geç alıyorlar. Bu nedenle mevcut güncellemeyi de gecikmeli olarak alan kullanıcıların sırasıyla yayınlanan OTA güncellemesini görmek için cihazlarının ayarlar bölümünden sürümlerini kontrol etmeleri gerekiyor.

Yeni güncelleme, normal koşullarda ortaya çıktığı taktirde cihaz bir bildirim ile bunu kullanıcısına bildiriyor fakat bazı durumlarda güncellemenin çıktığı gün ve saat ile cihazın sunucuyu kontrol ettiği vakitler farklılık gösterince gecikmeler yaşanabiliyor. Bu nedenle güncellemeleri manuel olarak ara sıra kontrol etmekte fayda var.

Son olarak LG V20’nin Android P güncellemesi alacağı sorularına şimdilik olumlu bakıldığını ancak bu işletim sistemi sürümü için de diğerlerinde biraz daha fazla beklemek zorunda olabileceğini belirtelim. Ülkemizde bulunan LG V20 kullanıcılarının da en yakın zamanda Android 8.0 Oreo güncellemesine kavuşması bekleniyor.