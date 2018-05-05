İnternete sızdırılan görsellere göre , şu an resmi olarak güncelleme başlamamış olmasına rağmen, çok yakında LG V30'a Android 8.0 Oreo 8.0 güncellemesi gelecek.

Kullanıcılardan birinin çabası sonucu LG V30 telefonuna kurmuş olduğu Oreo, ekran görüntüsü olarak tüm diğer LG V30 kullanıcılarına müjdelendi. Güncelleme şu an için yalnızca T- Mobile çatısı altında bulunuyor ve kurmak gerçekten büyük bir zahmet gerektiriyor.

Ayrıca ekran görüntüsünde ek olarak Nisan için Android güvenlik geliştirme ekinin de dahil olduğu gözlerden kaçmıyor. Daha önce de hakkında geleceğine dair haberler çıkan Oreo güncellemesi, bu kez LG V30 için gerçekten gelecek gibi gözüküyor.

Henüz resmi bir açıklama gelmese de konuya dair bir yalanlama mevcut değil. Çok büyük bir ihtimalle gelecek hafta LG V30 kullanıcıları güncellemeye erişebilecek.

LG V30, şirketin geçen sene Ağustos aylarında Galaxy Note 8'e rakip olması için çıkan ve kullanıcılar tarafından nispeten beğenilen bir akıllı telefondu. Kullanıcılar, telefondan memnun olsalar da neredeyse 1 yıldır yeni işletim sisteminin gelmemesi pek çok kişiyi çileden çıkarmıştı.