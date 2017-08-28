LG V30, Çok Daha Kişisel Bir Ses Deneyimi Sunacak!

LG V30, dijital filtreleri ve ses ön ayarlarıyla çok daha kişiselleştirilebilir, kaliteli bir ses deneyimi vaat ediyor.

LG V20, geçtiğimiz yıl Hi-Fi Quad DAC (dijital-analog dönüştürücü) teknolojisi ile oldukça kaliteli bir ses deneyimi sunuyordu. Fakat bu teknolojiyi kullanabilmek için Hi-Fi destekli bir kulaklığınızın olması gerekiyordu. Şirket, LG V30’da yaptığı geliştirmelerle çok daha kaliteli bir 'sürükleyici ses deneyimi' sunmayı hedefliyor, üstelik normal kulaklıklar da buna dahil.

ESS Technology ile yapılan anlaşmalar sonucu LG V30, dijital filtreler ve ses ön ayarı gibi pek çok kişiselleştirme sunuyor. Ayrıca İngiliz MQA şirketi ile yapılan ortaklık sonucu LG V30 mükemmel bir mikrofon performansı sunacak. LG’nin iddiasına göre LG V30, bir fısıltıdan fırtınaya kadar tüm sesleri hiçbir bozulma yaşanmadan alabiliyor.

Ses teknolojisine bu kadar önem veren LG, elbette cihazın kutusuna sıradan bir kulaklık koymayacak. B&O Play kulaklıklar ile LG V30 kullanıcıları, ses deneyimini en üst seviye de yaşayacaklar. Geçtiğimiz yıl LG V20 kutusundan da yine B&O Play kulaklıklar çıkmıştı.

LG V30’da gelecek ses özellikleri aşağıdaki görsellerde net bir şekilde görülüyor. Yeni ses ayarları sayesinde sesleri kulağınıza en hoş gelen şekilde duyabileceksiniz. 31 Ağustos’ta tanıtılacak LG’nin yeni amiral gemisi, özellikle müzik severlerin oldukça dikkatini çekecek bir cihaz gibi görünüyor.