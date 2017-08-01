LG V30'da İkinci Ekran Yerine 'Yüzen Ekran' Yer Alacak

LG'nin merakla beklenen ve bu yıl çıkardığı en yüksek performanslı model olacak V30, ikincil ekrana sahip olmayacak.

Bildiğiniz üzere bu ay sonunda tanıtılması beklenen LG'nin ikinci amiral gemisi modeli olacak LG V30, eski modellerinden gördüğümüz geleneği devam ettirirse özelliklerle dolu bir şekilde gelecek.

Yeni alınan bilgilere göre tanıtımın yaklaşık iki ay sonrasında satışa çıkacak olan LG V30, V serisinin sahip olduğu ikinci ekranı taşımayacak. Bu ekranın yerine "Yüzen Ekran" adlı bir özelliğe sahip olacak telefon, OLED ekran teknolojisinden sonuna kadar yararlanacağa benziyor.

LG V10 ve V20 modellerini diğer telefonlardan ayıran özellik olarak öne çıkan ikincil ekran, uygulama kısayolları ve bildirimleri göstermeye yarıyordu. OLED ekranların her firmada yaygınlaşmaya başlamasının ardından ortaya çıkan Always-On-Display özelliği bu ikincil ekranı biraz gereksiz hale getirdi. Always-On-Display, yani her zaman açık ekran teknolojisi, OLED ekran panellerinin arka aydınlatması olmamasından yararlanılarak ortaya çıkarılan bir sistem. Ekranda sadece gerekli pikselleri aydınlatarak saat, bildirim ve kısayol gibi özelliklere ulaşım yeni nesil telefonların neredeyse hepsinde ve iki nesilden beridir Samsung modellerinde yer alıyor ve pil ömrüne zarar vermemesinin aksine sürekli ekranın açmaya gerek duymadığımızdan pil tasarrufu sağladığını iddia edenler bile mevcut.

Asıl konumuza geri dönersek, LG V30'un 6 inçlik oldukça yüksek kalitede P-OLED bir ekranla gelmesi neredeyse kesin gibi görünüyor. QHD+ çözünürlüğe sahip olacak bu ekran, bahsettiğimiz teknolojilerin en iyi şekilde uygulanmasına olanak sağlayacak. Telefonun aynı zamanda f/1,6 açıklık değerine sahip oldukça iyi gece performansı sağlayacak çift kamera kurulumu ve kutudan çıkar çıkmaz Google Daydream VR desteği sunması bekleniyor.