LG V30'dan Sevgililer Günü İçin Özel Renk Seçeneği!

LG, son tanıttığı amiral gemisi olan LG V30'a sevgililer günü için yeni bir renk seçeneği getiriyor. Sorun şu ki Raspberry Rose adındaki son derece şık renk seçeneği yalnızca Güney Kore'de satışa sunulacak.

LG V30, tasarımı ve renk seçenekleri ile önceki LG amiral gemilerinin oldukça önündeydi. Fakat Güney Koreli şirket cihazı çok daha ‘çekici’ yapabileceğini düşünmüş olacak ki yeni bir renk seçeneği getirmeye karar verdi: Raspberry Rose(Ahududu Gül)

LG, bu romantik ve cezbedici renk seçeneğini rastgele bir zamanda duyurmadı. İlk kez CES 2018’de tüketicilerin beğenisine sunulacak olan Raspberry Rose LG V30, kadın kullanıcılar için de muhteşem bir sevgililer günü hediyesi olabilir.

Raspberry Rose LG V30 diğer renk seçeneklerinden kesinlikle çok daha dikkat çekici. Fakat ne yazık ki ona ulaşmanın kolay bir yolu bulunmuyor. LG, Raspberry Rose LG V30’un yalnızca Güney Kore’de satışa çıkacağını duyurdu.

LG V30, güç ve tasarımları ile çok fazla öne çıkan Galaxy Note 8’in ve iPhone X’un birazcık gölgesinde kalmış olabilir. Şirket, yeni renk seçeneği ile en azından anavatanı Güney Kore’de Samsung ve Apple’ın üstünlüğünü bir miktar kırmak istiyor olabilir.