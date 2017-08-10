V30, f/1.6 Lens ile En İyi Kamera Deneyimini Sunacak!

LG V30, f/1.6 kamera lensi ile şimdiye kadar üretilen telefonlar arasında en geniş diyafram açıklığına sahip olan model olacak.

LG V30'un iyi bir kamera deneyimi sunmasını zaten bekliyoruz. Ancak son gelen haberler, V30'un f/1.6 lensle geleceğini söylüyor. Bu da, LG V30'un şu ana kadarki en geniş diyafram açıklığına sahip telefon kamerasını bulunduracağı anlamına geliyor.

Galaxy S8 f/1.7, LG G6 ve iPhone 7'de f/1.8, Google Pixel'de f/2.0 diyafram açıklığına sahip. LG yetkililerinin söylediğine göre f/1.6 ile gelecek V30, f/1.8'e göre ışığı %25 daha fazla alacak. Bu da V30 ile çekilecek fotoğraflarda renklerin çok daha canlı olacağı anlamına geliyor. Cihazda ayrıca lazer otofokus, dijital ve optik görüntü sabitleme teknolojisi olacak.

LG V30'da plastik yerine şeffaf kristal lens kullanacak. Böylece kamera renkleri daha doğru bir şekilde algılayabilecek. Ayrıca geniş açılı çekimlerde görüntünün kenarlarda bozulduğunu herkes fark etmiştir. LG yetkililerinin söylediklerine göre bu bozulmalar da 3'te 1 olanında azaltılmış.

Şüphesiz ki LG, V30 ile kamera deneyimini DSLR'a bir adım daha yaklaştırarak mobil fotoğrafçılığı daha da ileri taşıyacak. Kamerası bu kadar güçlü olan cihaz umarız diğer donanım ögelerinde de beklentileri karşılar ve LG'nin son yıllarda kaybolan popülaritesini geri kazandırır.