LG’nin yeni amiral gemisiyle nihayet tanıştık. Yakında ülkemizde de satışa çıkacak cihazın özellikleri son derece etkileyici.

LG, söz verdiği gibi Berlin’deki IFA 2017 etkinliğinde yeni amiral gemisi V30’u duyurdu.

6 inçlik QHD+OLED FullVision ince çerçeveli ekranla gelen V30’un işlemcisi Qualcomm 835 olacak. 16 megapiksel çözünürlüğünde, f/1.6 aralığında Crystal Clear lens, Optik Görüntü Sabitleyici, Elektronik Görüntü sabitleyici ve hibrid oto fokus özelliklerine sahip arka kamerası bulunan telefonda ayrıca faz ve lazer algılama özellikli, 120 derece geniş açılı lense sahip 13 MP çözünürlüğünde ikinci bir kamera daha bulunuyor.

Android 7.1.2 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan LG V30, bazı sıra dışı özelliklere daha sahip. Bunlardan bir tanesi Qualcomm Aqstic ses teknolojisinin desteklediği ses tanıma özelliği. Yine ESS teknolojisi destekli 32-bit Hi-Fi Quad DAC ses teknolojisi bulunan telefon, ses deneyimi açısından kullanıcılarını ihya edecek gibi duruyor.

Hem önü hem de arkası Gorilla Glass 5 teknolojisiyle korunan telefon, ayrıca suya ve toza karşı IP68 sertifikasına sahip. Toplam 14 kategoriden oluşan düşürme testlerine tabi tutulan LG V30, dayanıklılık açısından da rakiplerinden bir adım önde olmayı hedefliyor.

Siyah, gümüş, mavi ve mor renk alternatiflerinin bulunacağı telefon öncelikle Güney Kore’de, ardından 21 Eylül’den itibaren Kuzey Amerika, Asya, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’da satışa sunulacak. Telefonun fiyatıyla ilgili şu an bir bilgi yok, fakat olduğu anda onu da aktaracağız.

LG V30 teknik özellikleri