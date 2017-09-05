LG V30'un 'Graphy' Moduyla Profesyonel Fotoğrafçı Olun!

Yeni LG V30, Graphy modunun getirdiği 'otomatik' ayarlar ile tüm kullanıcıları profesyonel fotoğrafçı yapıyor.

LG’nin yeni amiral gemisi LG V30’un geniş açılı çift kamerası, f/1.6 lensleriyle oldukça iyi bir performans sağlıyor. Fakat LG V30 kamerasının en iyi özelliğinin lensleri olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

LG V30, sahip olduğu Graphy mod sayesinde kullanıcıların profesyonel fotoğrafçılar gibi çekimler yapabilmesine imkan sağlıyor. Çekeceğiniz fotoğrafın ayarlarını tek tek yapmak zor geliyor ya da tam olarak istediğiniz ayarı tutturamıyorsanız, Graphy modu açıp, çekeceğiniz fotoğrafa benzer bir fotoğrafa tıklayıp, profesyonel fotoğrafçılar tarafından ayarlanmış ışık ve renk ayarlarıyla çekimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Graphy modunu kullanmak oldukça kolay; kamera uygulamasını açın ve manuel moda geçin (Evet bu hazır ayarlar aslında önceden hazırlanmış manuel ayarlar). Manuel moda geçtiğinizde sağ tarafta Graphy modun ikonunu göreceksiniz, ona dokunun. Açılan ‘Instagram efektleri’ benzeri menüden çekeceğiniz fotoğrafa benzer bir fotoğraf bulup ona dokunun. Renk ve ışık ayarlarınız otomatik olarak ayarlanacaktır. Eğer seçenekler size yeterli gelmediyse ‘+’ simgesine dokunup daha fazlasını elde edebilirsiniz.

Simgeye dokunduğunuzda kamera uygulaması sizi Play Store’a yönlendirecek. Buradan Graphy’nin uygulamasını indirebilirsiniz. Uygulama size yalnızca yeni kamera ayarları sağlamıyor; pek çok kamera ayarını detaylı olarak inceleyip, profesyonel fotoğrafçıların röportajlarına ulaşabilmenizi ya da lenslerin üzerinde parmağınızı basılı tutarak ön izleme yapabilmenize de olanak tanıyor.

LG, güçlü kamera donanımının yanında güçlü kamera ayarları da getirerek fotoğrafçılık deneyimini çok daha üst seviyeye çıkarıyor. Gelecek modellerde LG, Graphy modunu çok daha geliştirmeyi hedefliyor.